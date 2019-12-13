Историческая необходимость: как Россия перевооружает Абхазию

Подразделения 7-й российской военной базы (около четырех тысяч военнослужащих) в Абхазии получили в последние годы более 150 единиц новейшего вооружения, военной и специальной техники. В том числе – танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автоматизированные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2", бронеавтомобили "Тигр-М". Это зримое развитие союзничества и стратегического партнерства, ведь база действует не сама по себе, а в составе Объединенной группировки войск (ОГВ) Абхазии и России. Группировка создана на основе договора от 2014 года и соглашения 2016 года между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Известно, что Россия уже в 2015-м выделила на плановую трехлетнюю модернизацию Абхазской армии пять миллиардов рублей. Началось поэтапное перевооружение (только в 2015 году – более 80 единиц современной военной техники), унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих. Цель – доведение Вооруженных сил Абхазии в составе ОГВ до уровня оснащения и материально-технического обеспечения Российской армии. И сегодня доля современных образцов военной техники в войсках, дислоцированных на абхазской земле, превысила 80% – впечатляющий результат. Для сравнения, аналогичный показатель по Вооруженным силам РФ в целом – 68%, с перспективой 70% – в 2020 году.

Гарант безопасности

Темпы военного строительства в Абхазии в чем-то опережают среднероссийские показатели. Причем в области вооружений республика нацелена на самые современные, эффективные и высокотехнологичные образцы.

В текущем году подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы в Абхазии значительно увеличили время практического применения – днем и ночью, в различных климатических условиях, в горно-лесистой местности. Общий налет превысил 500 часов. Беспилотники оснащены инфракрасными фото-видеомодулями, и способны обнаруживать даже малозаметные (хорошо замаскированные) цели.

Ранее 7-я база и Абхазия получили 10 новейших портативных радиолокационных станций (РЛС) "Соболятник" (многофункциональное средство артиллерийской разведки), которые применяются для обнаружения на удалении в десятки километров и автоматического сопровождения до 20 малогабаритных целей (включая низколетящие беспилотные летательные аппараты). Время развертывания станции – менее двух минут.

На военную базу в Абхазии также прибыли новые передвижные разведывательные пункты ПРП-4А "Аргус", оснащенные РЛС, инфракрасными тепловизорами, системами определения координат и отображения ее на электронной карте (для сетецентрического управления войсками). Вся военная техника имеет на борту радиостанции пятого поколения. И в парках не простаивает.

Маневры ОВГ носят исключительно оборонительный, но весьма конкретный характер. Военнослужащие отрабатывают тактические элементы общевойскового боя в наступлении и обороне. Учатся действовать в составе аэромобильных групп на вертолетах. Условно захватывают и уничтожают командные пункты противника в горах и на морском побережье. Заметим, в реальных боевых условиях российско-абхазскую войсковую группировку поддержат оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", истребители и бомбардировщики Южного военного округа, корабли Черноморского флота РФ. Вероятное вооруженное нападение на Абхазию автоматически становится агрессией в отношении России.

Основа суверенитета

Военно-политическая обстановка в регионе остается сложной. Страны НАТО и Грузия не признают Республику Абхазия. При поддержке альянса потенциальный противник восточнее реки Ингур наращивает боевой потенциал. Североатлантический альянс регулярно и настойчиво призывает Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Хорошо оснащенная, мобильная армия, располагающая современным вооружением для отражения военной агрессии – историческая необходимость и гарантия существования любого независимого государства. Армия стала основой абхазской государственности. И сегодня основное внимание уделяется оснащению Вооруженных сил Абхазии современным оружием, комплектованию опытными профессиональными кадрами. Пересмотрены организация и методика проведения боевой подготовки войск, система подготовки резервистов. Воинская служба у абхазов всегда считалась достойным занятием мужчин, в республике нет проблем с комплектованием подразделений (население РА превышает 240 тысяч человек, это серьезный мобилизационный потенциал). И каждый абхаз до 55 лет – это воин резерва, который в совершенстве владеет оружием, и готов занять свое место в строю. Резервисты придут на помощь подразделениям ОГВ.

Объединенная группировка войск предназначена для предупреждения агрессии, прикрытия государственной границы, оперативного реагирования. Действует на основе совместных директив генеральных штабов вооруженных сил России и Абхазии. Применяется ОГВ решением верховных главнокомандующих вооруженными силами РФ и РА. В мирных условиях взаимодействие подразделение осуществляет оперативная группа представителей двух стран. В состав ОГВ на территории Абхазии входят объединенная российская военная база, абхазские отдельные мотострелковые батальоны, артиллерийская и авиационная группы, отряд специального назначения и другие подразделения. Боевое дежурство на защищенном командном пункте осуществляет единое командование – абхазские и российские офицеры. Объединенная группировка войск – гарантия независимости Абхазии.

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