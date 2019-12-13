22:47 13 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.55
  • EUR69.86
Поиск

Тайбоксер из Абхазии выиграл турнир в Нижнем Новгороде

© Foto / Тимур Гергедава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (425)
172 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102901/37/1029013702.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191213/1029016416/Taybokser-iz-Abkhazii-vyigral-turnir-v-Nizhnem-Novgorode.html

XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества-2019" проходил в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Тайбоксер из Абхазии Леон Амичба победил в финале турнира "Кубок Содружества" в Нижнем Новгороде и выполнил норматив мастера спорта России, рассказал президент Федерации тайского бокса республики Тимур Гергедава.

"Леон провел три тяжелых боя на турнире. Все соперники были опытными. В финале он встретился с Олегом Рябовым из Ульяновска. Победа в финале позволила ему выполнить норматив мастера спорта России, но ему пока всего 16 лет, а дают это звание по достижению 17 лет", - отметил Гергедава. 

Он добавил, когда Леону Амичба исполнится 17 лет, они будут добиваться официального присвоения ему этого звания.

XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества-2019" проходил в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря. В нем участвовали около 500 спортсменов из регионов России, Республику Абхазия представляли пятеро тайбоксеров – Леон Амичба, Давид Амичба, Анри Шанава, Сиро Геворкян и Сандро Цвижба, который взял "золото" на турнире в среду 12 декабря.

Читайте также:

Темы:
Спортивная Абхазия (425)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: нормандская четверка и королева Зозибини
На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться