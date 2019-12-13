Тайбоксер из Абхазии выиграл турнир в Нижнем Новгороде

XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества-2019" проходил в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Тайбоксер из Абхазии Леон Амичба победил в финале турнира "Кубок Содружества" в Нижнем Новгороде и выполнил норматив мастера спорта России, рассказал президент Федерации тайского бокса республики Тимур Гергедава.

"Леон провел три тяжелых боя на турнире. Все соперники были опытными. В финале он встретился с Олегом Рябовым из Ульяновска. Победа в финале позволила ему выполнить норматив мастера спорта России, но ему пока всего 16 лет, а дают это звание по достижению 17 лет", - отметил Гергедава.

Он добавил, когда Леону Амичба исполнится 17 лет, они будут добиваться официального присвоения ему этого звания.

XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества-2019" проходил в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря. В нем участвовали около 500 спортсменов из регионов России, Республику Абхазия представляли пятеро тайбоксеров – Леон Амичба, Давид Амичба, Анри Шанава, Сиро Геворкян и Сандро Цвижба, который взял "золото" на турнире в среду 12 декабря.

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