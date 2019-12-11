"Золото", рассечение и спорное судейство: "приключения" тайбоксеров из Абхазии в России

XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества -2019" пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Молодые тайбоксеры из Абхазии продолжают участие в XIII Открытом всероссийском турнире по тайскому боксу "Кубок Содружества -2019".

Второй день турнира для спортсменов из республики выдался насыщенным. По словам президента Федерации тайского бокса республики Тимура Гергедава, во встрече за выход в полуфинал Анри Шанава получил сильное рассечение, и бой пришлось остановить.

"Рана глубокая, но ничего серьезного. Анри в сознании, и мы сейчас едем в больницу, чтобы наложить швы. Его соперником был спортсмен из Московской области. Несмотря на то, что Анри раньше занимался каратэ, а в бокс пришел только летом этого года, он бился смело и достойно. Он молодец", - поделился Гергедава.

Гергедава добавил, что другого его подопечного Давида Амичба, который обошел по очкам соперника из Ханты-Мансийского автономного округа в двух из трех раундов за выход в полуфинал, засудили.

"В первом и втором раунде Амичба победил со счетом 10:9, третий раунд – 8:10 не в нашу пользу. Счет стал равный. В этом случае судьи рассматривают мнение четвертого независимого судьи, который отдал предпочтение нашему сопернику", - рассказал Гергедава и добавил, что все попытки оспорить судейское решение ни к чему не привели.

Сандро Цвижба, который накануне вышел в финал турнира, занял первое место в весовой категории 56 килограммов. Сиро Геворкян уступил по очкам во встрече также за выход в полуфинал.

В четверг 12 декабря Леон Амичба будет биться за выход в финал. Если ему удастся взять "золото" в турнире, сказал его тренер, абхазский тайбоксер может получить звание мастера спорта России.

XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества - 2019" пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря. В нем участвуют около 500 спортсменов из регионов России и Республики Абхазия.

Читайте также: