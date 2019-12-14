"Черные дни Абхазии": выставка о Латской трагедии открылась в музее Гудауты

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фотовыставка "Черные дни Абхазии", посвященная Латской трагедии, открылась в Музей Отечественной войны имени Сергея Дбар в Гудауте.
Автор экспозиции – военный фотокорреспондент Виталий Кецба. В его объектив попали все важнейшие операции абхазских войск. Военкор снял и трагичные для Абхазии даты – Латскую трагедию и Мартовское наступление.
14 декабря 1992 года, как признался Виталий Кецба, было очень тяжело выполнять свою работу. Все операторы и фотографы отказались снимать обугленные тела сгоревших в вертолете людей. Но Виталий понимал, что трагедию нужно запечатлеть, в первую очередь, для истории.
"До войны я работал криминалистом. Не раз приходилось видеть обугленные тела после пожаров, но то, что было в Гудауте, ни с чем нельзя сравнить. Трупы один на другом лежали. Страшно было смотреть на тела младенцев и женщин, а там, в вертолете, в основном все были дети и женщины. Но я сам себе внушил, что смотрю фильм ужасов, чтобы не стало плохо и чтобы суметь все отснять на камеру", – вспоминает Виталий Кецба.
В целом Виталий Кецба снял сырье на 40 минут. Но в эфир тогда дали всего полторы минуты – кадры были очень жестокие, тяжело было на это смотреть.
Для выставки Кецба собрал порядка ста снимков. Но и на этот раз особо жестокие кадры он решил не показывать, для экспозиции были отобраны в основном снимки с общими планами, а также похороны жертв Латской трагедии.
- Фотовыставка, посвященная Латской трагедии. Музей Гудауты© Sputnik /
- Фотовыставка, посвященная Латской трагедии. Музей Гудауты© Sputnik /
- Фотовыставка, посвященная Латской трагедии. Музей Гудауты© Sputnik /
- Фотовыставка, посвященная Латской трагедии. Музей Гудауты© Sputnik /
В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. Погибли все 85 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.
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