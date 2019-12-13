Осия о Латской трагедии: подлецы сделали такое, что не забыть

14 декабря для Абхазии трагическая дата – в этот день вспоминают жертв Латской трагедии.

Отар Осия считает, что о Латской трагедии должны знать и помнить во всем мире.

"Эти подлецы натворили такое, что и сегодня не забывается. Мы всегда говорим: "День победы со слезами на глазах", вот это наши слезы – по погибшим 14 декабря. 14 декабря - самый трагичный день в нашей современной истории. Этот день должны помнить не только в Абхазии, но и весь мир о нем должен знать, о нем и сегодня нужно напоминать. Мы ведь до сих пор не знаем, наказаны ли виновные. Ни один житель Абхазии сегодня не знает, как наказали людей, которые стреляли по мирным людям. И вряд ли кто этим занимался. Абхазская сторона никогда не сделала бы такое. У нас в госпитале тоже лежали раненые грузины, но мы к ним относились по-человечески… Я считаю себя здравомыслящим человеком, и до меня не доходит, как можно так поступить", - сказал Отар Осия.

14 декабря 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии над селом Лата Гулрыпшского района войсками Госсовета Грузии был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту.

В вертолете погибли 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

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