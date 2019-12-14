Памятные мероприятия также прошли в селе Акуарчапан Ткуарчалского района и в Музее Отечественной войны имени Сергея Дбар в Гудауте.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Память погибших в сбитом грузинскими гвардейцами вертолете почтили в селе Лата, сообщила корреспонденту Sputnik Абхазия начальник отдела культуры администрации Гулрыпшского района Валентина Пицевич.

Памятный митинг начался в 13:00, но, по словам Пицевич, люди стали собираться у места крушения вертолета задолго до начала мероприятия. Еще в 9:00 из Сухума выдвинулась автоколонна, в рамках ежегодной акции "День памяти жертв Латской трагедии", которую проводит Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.

"Почтить память погибших приехало порядка 300 наших граждан, практически со всех районов. Конечно, были родственники погибших. И даже спустя 27 лет никто не остается равнодушным к этой трагичной дате в нашей истории", – отметила Пицевич.

© Sputnik / В Лате почтили память погибших в сбитом грузинскими гвардейцами вертолете

Памятные мероприятия также прошли в селе Акуарчапан Ткуарчалского района и в Гудауте. В Музее Отечественной войны имени Сергея Дбар в Гудауте открылась фотовыставка "Черные дни Абхазии", приуроченная к этой дате.

Сайт Президента РА День памяти жертв Латской трагедии в Ткуарчале

В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. Погибли все 85 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

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