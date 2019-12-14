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Прерванный полет: Латская трагедия

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Латская трагедия
© Sputnik Леон Гуния Латская трагедия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20191214/1022659515/prervannyj-polet-latskaya-tragediya.html

В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала.

Два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту, выполняя гуманитарные рейсы, вылетели из Ткуарчала в Гудауту 14 декабря 1992 года.

В 17:30 спустя 12 минут после взлета на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "Земля – воздух".

Ракета была выпущена с территории подконтрольной войскам Госсовета Грузии.

Вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района.

Погибли все 85 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария - известные абхазские полевые командиры, герои Абхазии.

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