"Виноград в снегу": фильм о Фазиле Искандере покажут в Москве

Фильм "Виноград в снегу" снял кинорежиссер-документалист Григорий Илугдин, картину он приурочил к 90-летию со дня рождения писателя Фазиля Искандера.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Премьеру документального фильма "Виноград в снегу", посвященного абхазскому и российскому писателю Фазилю Искандеру, покажут в Центральном доме кино в Москве 17 декабря, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщила директор международного фонда культуры Фазиля Искандера “Стоянка человека” Шазина Агрба.

Фильм был снят режиссером и продюсером Григорием Илугдиным, сценарий к нему были написаны Сергеем Барабановым.

По словам Агрба, 2019 году – юбилейный год – 90 лет со дня рождения Искандера. Картина Илугдина приурочена к этой дате.

"Режиссер непосредственно был в Абхазии, где он проводил съемки. Будет интересно, – отметила Агрба. – показ фильма в Москве состоится 17 декабря в 19:00. Этому мероприятию посодействовала Московская абхазская диаспора".

В фильме "Виноград в снегу" принимает участие и вдова Фазиля Искандера Антонина Хлебникова. Она рассказывает трогательную историю любви и верности двух талантливых людей.

© Фото : МАММ / МДФ Наш Фазиль

По словам Шазины Агрба, показ фильма состоится и в Абхазии в рамках следующего Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

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