Застать Фазиля врасплох: в Сухуме открылась выставка, посвященная Искандеру

V Международный фестиваль "Стоянка человека" в память о Фазиле Искандере проходит в Сухуме 25 и 26 ноября.

В рамках фестиваля в Центральном выставочном зале Сухума открылась экспозиция, состоящая из более чем 50 архивных фотографий. Многие из них впервые представлены широкому кругу зрителей.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Эту фотографию, на которой запечатлены Фазиль Искандер и я, сделали в конце 70-х годов. Авторство принадлежит Ремзи Агрба. Действие происходило где-то между гостиницей "Рица" и Абхазским драмтеатром", - начал историю снимка абхазский поэт Мушни Ласуриа, с юности друживший с известным писателем.

© Sputnik Абхазский поэт Мушни Ласуриа

Искандер шел по набережной Махаджиров со стороны Красного моста. В руке держал большую рыбину.

- Фазиль, откуда ты достал рыбу? – спрашивали его прохожие.

В ответ следовала целая занимательная история о том, как он поймал рыбу. Затем писатель подошел к Мушни и выложил все начистоту.

- На самом деле, я купил у рыбаков на берегу, – признался Искандер другу, а затем он с этой же рыбой сфотографировался с Ласуриа.

"Фотография с рыбой сохранилась у меня дома. Но на выставку она не попала. Здесь другие фотографии", – с улыбкой вспоминает поэт.

О чем разговаривали писатели в тот день, Мушни Ласуриа уже затрудняется ответить. Но ему запомнился вопрос Фазиля, который тот задал перед расставанием:

© Sputnik / Акоп Кущян V Международный фестиваль "Стоянка человека" в память о Фазиле Искандере

- Мушни, если трое абхазов встретятся, они будут долго любезно друг с другом разговаривать. Но стоит одному отлучиться, как оставшиеся двое обязательно начнут судачить о нем. Скажут либо, что он хороший, либо, что он плохой. Почему так происходит?

Стоянка Искандера

Фотовыставка "Фазиль и его окрестности" открылась в Сухуме в рамках V Международного фестиваля "Стоянка человека". Авторы экспозиции собрали порядка 50 фотографий писателя.

Многие кадры никто еще даже не видел. И, как отметил куратор культурного фестиваля "Стоянка человека" Алексей Шервашидзе-Чачба, это не парадные фотографии, а кадры, на которых, Искандера застали врасплох – сняли неожиданно.

© Sputnik / Акоп Кущян V Международный фестиваль "Стоянка человека" в память о Фазиле Искандере

Другой куратор "Стоянки человека", Щазина Агрба, подчеркнула, что в этом году фестиваль вместе с поэтом отмечает юбилей.

"Это пятый юбилейный фестиваль, также отмечается юбилей самого писателя – 90 лет. Это совпадение, как мне кажется, значимое. Отличие этого фестиваля в том, что он более документальный, чем предыдущие. Открылся он фотовыставкой. Вечер продолжится документальным фильмом об Искандере", – сказала Агрба.

По ее словам, название фотовыставки, "Фазиль и его окрестности", перекликается с названием сборника писателя "Человек и его окрестности", который сам Искандер считал таким завершающим аккордом своего творчества.

© Sputnik / Акоп Кущян V Международный фестиваль "Стоянка человека" в память о Фазиле Искандере

"Безусловно, там много разных персонажей, много разных историй, но главным персонажем был он сам. Так и на этой выставке, и в центре всего – он, Фазиль Искандер. Здесь много людей из эпохи шестидесятников, вместе с которыми он формировался, здесь есть редкие фотографии из его юности, которые ранее не экспонировались из архива Ремзи Агрба, есть коллекция цветных фотографий с его "золотой" свадьбы. Как известно, свадьбы у Фазиля и Антонины никогда не было. Семья жила очень скромно. Поэтому мы, объединив усилия, сумели отпраздновать им "золотую" свадьбу", – добавила Щазина Агрба.

Фотовыставка "Фазиль и его окрестности" будет открыта в Центральном выставочном зале до 5 декабря.

Читайте также: