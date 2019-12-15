Защитить от холода: как Сухумский ботанический сад подготовился к зиме

Ежегодно с наступлением зимних холодов в Сухумском ботаническом саду, менее морозоустойчивые растения связываются и укрываются специальным материалом.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Растения, которые чувствительны к зимним холодам защищены, рассказал в интервью Sputnik, директор Ботанического института Академии наук Абхазии Эдуарда Губаз.

"К зиме мы готовимся заранее, так как у нас есть немало растений, которые чувствительны к холоду. В этом году было тепло, поэтому долгое время не накрывали растения. В начале декабря мы защитили те растения, которые совсем не могут терпеть холодную погоду", - отметил он.

К холоду чувствительны многие виды, начиная от пальм и заканчивая различными цветами, которые стали выращивать в Ботаническом саду в последнее время, говорит Губаз.

По его словам, несмотря на то, что в Абхазии редко бывает снег, многие растения нуждаются в тепле. "Мы накрываем растения, в том числе и на случай выпадения снега, под его тяжестью могут пострадать ветви и листья", - отмечает директор Ботанического института.

В Сухумском ботаническом саду оберегают растения не только в зимний период, но и в другие времена года, лечат подверженные болезням самшит, пальмы и другие виды, рассказал Эдуард Губаз.

"В 2019 году мы лечили пальмы три раза. У нас в институте есть специалисты, которые следят за состоянием растений в Ботаническом саду. Надо отметить, что количество болезней увеличивается, есть растения высотой до 15-20 метров и обнаружить на них болезни бывает довольно сложно. Нужна специальная техника, которой у нас, к сожалению, нет", - подчеркнул он.

Ежегодно, в Сухумском ботаническом саду укрывают на зиму более 50 растений. Кроме того, работники ботсада формуют деревья, обрезают кустарники, также убирают самосевы — молодые растения, выросшие из осыпавшихся семян.

Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира. История сада берет свое начало в 30-х годах XIX века. Он расположен на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским.

В Ботаническом саду есть вечнозеленые экзотические деревья, кустарники, цветы и другая растительность. На базе Сухумского ботанического сада с 1994 года функционирует Институт ботаники Академии наук Абхазии.

Сухумский ботанический сад расположен на территории пяти гектаров, сегодня там произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений.

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