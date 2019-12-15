Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 декабря

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В понедельник 16 декабря на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до второй половины дня возможен дождь, местами туман, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - 767 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +13°С.
Относительная влажность воздуха 60-90%.