Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 декабря

В понедельник в республике средняя дневная температура поднимется до +15°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В понедельник 16 декабря на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до второй половины дня возможен дождь, местами туман, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 767 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.