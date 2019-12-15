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Мать с ребенком.

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 декабря

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (277)
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Sputnik Абхазия
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В понедельник в республике средняя дневная температура поднимется до +15°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В понедельник 16 декабря на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до второй половины дня возможен дождь, местами туман, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 767 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С,  днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (277)
Теги:
погода в Абхазии


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