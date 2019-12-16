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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (279)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191216/1029036186/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-nedelyu.html

В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии будет устойчивая, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. С 15 по 22 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 1 - 6 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 9 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +4°С +9°С, днем +13°С +18°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 50-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (279)
Теги:
погода в Абхазии


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