Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. С 15 по 22 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1 - 6 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4°С +9°С, днем +13°С +18°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 50-90%.