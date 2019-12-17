Ранункулюс Тания: новый вид лютиков назван в честь ученой из Абхазии

Экспедиция ученых, сотрудников Рицинского национального реликтового парка и Сочинского национального парка, открывшая новый вид, прошла на массиве реки Пшегишха в июле 2017 года.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты Рицинского национального реликтового парка и Сочинского национального парка открыли новый вид лютика, рассказала в интервью Sputnik Абхазия заместитель директора Рицинского нацпарка по науке и экопросвещению, кандидат географических наук Инга Тания.

Несмотря на то, что совместные флористические исследования ученых проходили на территории Рициниского парка, на массиве горы Пшегишха в июле 2017 года, доказать факт открытия нового вида лютиков удалось лишь в 2019 году.

"Собранный материал был высушен и в виде гербария хранится в Сочинском национальном парке. В ходе изучения материала и было выявлено, что данный вид отличается от ранее открытых как в Абхазии, так и на всей территории Кавказа. Специалисты Ботанического института Российской академии наук просмотрели образцы и дали положительное заключение, что это новый вид лютиков", - объяснила Тания.

Подтвердили открытие и специалисты Ботанического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге и ученые Алтайского горного ботанического сада из Барнаула. В декабре 2019 года научная статья под авторством участников экспедиции, сотрудников Сочинского национального парка Ильи Тимухина, Александра Суворова и Бориса Туниева была опубликована в ботаническом журнале "Turczaninowia".

"Все лютики одного желтого цвета, но отличаются по размеру. Если посмотреть на фото гербарного материала, семян, то можно увидеть, что они отличаются по размеру от предыдущих видов", - рассказала специалист.

Тания отметила, что в Абхазии растет 25 видов лютиков, в Евразии же произрастает около 500 видов.

Новый вид растения был назван в честь Инги Тания - Ranunculus ingae-taniae. Такое решение приняли сотрудники Сочинского нацпарка, которые отметили заслуги ученой в области научных исследований в области географии и экологии Абхазии.

Инга Тания - президент Географического общества Абхазии, заместитель директора Рицинского реликтового национального парка по науке и экопросвещению, доцент Абхазского госуниверситета, известный географ и эколог, занимающийся комплексными научными исследованиями в области географии и биологии на территории Рицинского реликтового национального парка.

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