23:37 17 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.53
  • EUR69.68
Поиск

Каратист из Абхазии взял "серебро" и "золото" на чемпионате в России

© Foto / Инал Ахиба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
29210
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102904/22/1029042270.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191217/1029041590/Karatist-iz-Abkhazii-vzyal-serebro-i-zoloto-na-chempionate-v-Rossii.html

Чемпионат России и стран СНГ по каратэ шотокан "9th Christmas world cup" проходил в Москве с 14 по 15 декабря.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Арсений Ахиба взял первое и второе место на чемпионате России и СНГ по каратэ шотокан "9th Christmas world cup", сообщил Sputnik отец спортсмена Инал Ахиба.

Семилетний Арсений выступил в возрастной категории шесть-семь лет, в которой за первое место боролись более 20 каратистов. Всего в чемпионате приняли участие около двух тысяч спортсменов из 15 стран.

"Это заключительный чемпионат в году, где соревновались лучшие спортсмены. Чтобы попасть на чемпионат, нужно пройти отборы в школе, городе, стране. Тренеры отбирают самых перспективных игроков. Арсений взял второе место в схватке до двух баллов и первое – в схватке до шести баллов", - отметил отец спортсмена.

Арсений Ахиба занимается каратэ уже три года, "золото" в его копилке впервые.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Вашингтония из Италии: интересные факты о новых пальмах в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться