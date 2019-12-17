Каратист из Абхазии взял "серебро" и "золото" на чемпионате в России

Чемпионат России и стран СНГ по каратэ шотокан "9th Christmas world cup" проходил в Москве с 14 по 15 декабря.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Арсений Ахиба взял первое и второе место на чемпионате России и СНГ по каратэ шотокан "9th Christmas world cup", сообщил Sputnik отец спортсмена Инал Ахиба.

Семилетний Арсений выступил в возрастной категории шесть-семь лет, в которой за первое место боролись более 20 каратистов. Всего в чемпионате приняли участие около двух тысяч спортсменов из 15 стран.

"Это заключительный чемпионат в году, где соревновались лучшие спортсмены. Чтобы попасть на чемпионат, нужно пройти отборы в школе, городе, стране. Тренеры отбирают самых перспективных игроков. Арсений взял второе место в схватке до двух баллов и первое – в схватке до шести баллов", - отметил отец спортсмена.

Арсений Ахиба занимается каратэ уже три года, "золото" в его копилке впервые.

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