Среди лучших: каратисты из Абхазии взяли медали на Кубке России в Туле

XX традиционный Кубок России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха, в котором участвовали спортсмены из Абхазии, проходил в Туле с 14 по 15 декабря.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Каратисты из Абхазии завоевали семь медалей на Кубке России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха в Туле, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации каратэ-до Абхазии Ахра Абухба.

"Все участники Кубка – это те, кто победили в зональных соревнованиях. То есть лучшие из лучших по этому виду каратэ. Абхазию представила группа из десяти человек. Спортсмены наши выступали в нескольких возрастных категориях – от десяти и до двадцати лет и в двух программах – "фукуго", "ката", - отметил Абухба.

Золотую медаль в программе "фукуго" и "бронзу" в программе "ката" завоевала трехкратная чемпионка мира, двадцатилетняя Николь Агумава. Также первое место занял в "фукуго" Владимир Литвинов в возрастной категории старше 18 лет.

Александр Чамагуа стал вторым в программе "ката" в возрасте от 12 до 13 лет, Леон Хаджимба взял две "бронзы" в обеих программах в возрастной категории от 10 до 11 лет. В категории от 14 до 15 лет третье место занял Руслан Сабекия в программе "ката".

По словам Абухба, подготовка соперников была на высоком уровне, но на этот раз обошлось без травм для каратистов из Абхазии.

"В прошлом году один из моих воспитанников получил серьезную травму, но в этом году, к счастью, все прошло хорошо. Если говорить о подготовке наших спортсменов, для большинства эти соревнования стали первыми в их жизни за пределами Абхазии. Несмотря на это, им удалось взять медали. Более того, они получили хороший опыт", - уверен он.

Поездку своих воспитанников на соревнование профинансировал комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.

Кубок России по каратэ-до Шотокан Казэ Ха разыграли в 20-й раз. В нем приняли участие более 250 спортсменов из 12 регионов России и Абхазии. Как вице-президент Международной организации Каратэ-до Шотокан Казэ Ха Абухба выступил на соревнованиях в качестве инспектора.

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