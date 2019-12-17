Кандидатура заместителя генпрокурора внесена на рассмотрение в Парламент Абхазии

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Парламент республики представление о назначении на должность заместителя старшего советника юстиции Руслана Тыркба. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно закону "О прокуратуре Республики Абхазия", заместитель генпрокурора назначается на должность и освобождается Парламентом республики по представлению генерального прокурора. Срок полномочий первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Республики Абхазия - пять лет.

Руслан Тыркба родился 12 июня 1980 года в городе Гудаута, в 1998 году окончил среднюю школу №1 в поселке Приморск Гудаутского района, и в том же году поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 2003 году.

В органах прокуратуры работает с августа 2004 года на должности следователя Военной прокуратуры, с октября 2010 года переведен на должность старшего следователя по особо важным делам СУ генеральной прокуратуры .

26 марта 2015 года назначен заместителем прокурора города Сухум, а с февраля 2016 года – прокурор города Сухум.

12 декабря депутаты Народного Собрания одобрили тайным голосованием представление президента Абхазии а о назначении на должность генпрокурора Адгура Агрба.

Его предшественник Зураб Ачба был освобожден от должности в понедельник 2 декабря. В этот день на площади Свободы в Сухуме собралось около 300 человек в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в центре столицы 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел.

Позже, 2 декабря, глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об отставке генерального прокурора.

Парламент провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия. 4 декабря министром внутренних дел был назначен Раули Смыр.

Причиной отставок в силовом блоке страны стали неудовлетворительные результаты расследования громкого преступления в Сухуме 22 ноября.

Читайте также: