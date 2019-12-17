На набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо", 22 ноября произошла стрельба, в результате чего погибли три человека.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Задержан один из подозреваемых в стрельбе на набережной Сухума, сообщили Sputnik в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии во вторник 17 декабря.

"Личность предварительно установлена. Материал в отношении него направлен в суд города Сухум для избрания меры пресечения. В интересах следствия имя задержанного не разглашается", - уточнили в Генпрокуратуре.

Группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров в центре Сухума 22 ноября.

В результате погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба, также спустя 12 дней в больнице умерла еще одна пострадавшая - сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава. Еще два человека получили легкие ранения во время стрельбы на набережной.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженца Ткуарчала Эрика Чкадуа.

Громкое преступление стало причиной отставок в силовом блоке страны, своих постов лишились в частности глава МВД Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба.

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