Под аплодисменты: Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Вице-премьер России Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет в среду 18 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.
Делегацию Межправкомиссии встретил ректор АГУ Алеко Гварамия. В актовом зале университета состоялась встреча со студентами университета, которые поприветствовали гостей громкими и продолжительными аплодисментами. На встрече также присутствовал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.
В своей речи Алеко Гварамия подчеркнул важность этого события и пользу от подобных встреч с молодежью Абхазии. Он рассказал гостям историю Госуниверситета, какие сложности вуз преодолел на пути к становлению, об успехах и достижениях выпускников.
Обращаясь к студентам, вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что день был насыщенным и члены Межправкомиссии посетили несколько строящихся в Абхазии по Инвестпрограмме объектов, но, несмотря на загруженность, они не могли не побывать в кузнице кадров республики.
Виталий Мутко стал вице-премьером правительства России после утверждения нового состава правительства президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года.
- Вице-премьер России Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет© Sputnik / Томас Тхайцук
- Вице-премьер России Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет© Sputnik / Томас Тхайцук
- Вице-премьер России Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет© Sputnik / Томас Тхайцук
- Вице-премьер России Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет© Sputnik / Томас Тхайцук
В январе 2019 года российский премьер Дмитрий Медведев возложил на Мутко ответственность по работе с госпрограммой "Внешнеполитическая деятельность" в части социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.
Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.
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