Мутко пообещал помочь студентам АГУ в восстановлении спортзала

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Студенты Абхазского госуниверситета на встрече с членами Межправкомиссии попросили вице-премьера России Виталия Мутко оказать содействие в восстановлении спортивного зала, передает с места корреспондент Sputnik.
Виталий Мутко обратился к премьер-министру Абхазии Валерию Бганба с предложением направить сэкономленные в рамках Инвестпрограммы средства на реализацию этой задачи.
Идею поддержали Валерий Бганба и министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
В 2010 году был начат ремонт Абхазского государственного университета. На его реконструкцию по Инвестиционной программе было выделено 706,8 миллиона рублей.
Восстановление студенческого общежития Абхазского государственного университета началось в феврале 2016 года также в рамках российской Инвестиционной программы.
Члены Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии во главе с вице-премьером РФ Виталием Мутко прибыли в Абхазию. В среду 18 декабря должно состояться восемнадцатое пленарное заседание комиссии.
- Спортзал требующий восстановления© Sputnik / Томас Тхайцук
- Вице-премьер России Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет© Sputnik / Томас Тхайцук
- Вице-премьер России Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет© Sputnik / Томас Тхайцук
Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.
Читайте также:
-
Капремонт в АГУ закончен, но новоселье отложено