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Мутко пообещал помочь студентам АГУ в восстановлении спортзала

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191218/1029048182/Mutko-poobeschal-pomoch-studentam-AGU-v-vosstanovlenii-sportzala.html

Ремонт Абхазского государственного университета был начат в 2010 году в рамках Инвестпрограммы и закончен в 2017 году.

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Студенты Абхазского госуниверситета на встрече с членами Межправкомиссии попросили вице-премьера России Виталия Мутко оказать содействие в восстановлении спортивного зала, передает с места корреспондент Sputnik.

Виталий Мутко обратился к премьер-министру Абхазии Валерию Бганба с предложением направить сэкономленные в рамках Инвестпрограммы средства на реализацию этой задачи.

Идею поддержали Валерий Бганба и министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Под аплодисменты: Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет

В 2010 году был начат ремонт Абхазского государственного университета. На его реконструкцию по Инвестиционной программе было выделено 706,8 миллиона рублей.

Восстановление студенческого общежития Абхазского государственного университета началось в феврале 2016 года также в рамках российской Инвестиционной программы.

Члены Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии во главе с вице-премьером РФ Виталием Мутко прибыли в Абхазию. В среду 18 декабря должно состояться восемнадцатое пленарное заседание комиссии.

  • Спортзал требующий восстановления
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Вице-премьер России Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Вице-премьер России Виталий Мутко посетил Абхазский госуниверситет
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Спортзал требующий восстановления

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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