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Пожар в лесу в Старой Гагре в понедельник 11 июня

Новые очаги пожара обнаружены в окрестностях села Акапа

© Фото : МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Первые очаги пожара в окрестностях села Акапа Сухумского района были обнаружены в субботу 21 декабря. На борьбу с огнем была направлена бригада спасателей из 20 человек.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Новые очаги пожара появились в окрестностях села Акапа Сухумского района утром в воскресенье  22 декабря, сообщил Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.

По его словам, в субботу 21 декабря бригада из 20 спасателей потушила "кольцо" пожара, протяженностью около пяти километров.

"Вчера пожарные работали до четырех утра. Пожар был потушен без использования специальной техники из-за труднодоступности территории и крутых склонов. Однако сегодня утром были обнаружены новые очаги пожара, немного левее от того места, где мы тушили вчера. На тушение пожара отправлена бригада из 15 человек", - объяснил Квициния.

Площадь пожара в окрестностях села Акапа около десяти гектаров, отметил начальник пожарно-спасательного отряда.

Лес в окрестностях села Акапа Сухумского района загорелся днем в субботу 21 декабря. Основная причина возгорания – человеческий фактор.

10 ноября этого года лесные пожары охватили леса Абхазии, в Сухумском, Гаграском и Гудаутском районах. 15 ноября на помощь силам МЧС республики пришли коллеги из России. Для тушения очагов пожара в Абхазию были направлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Всего, по словам министра чрезвычайных ситуаций Абхазии, авиатехника МЧС России совершила 266 вылетов и сбросила около 1736 тонн воды. Помощь МЧС России была оказана безвозмездно.

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