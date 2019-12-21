Спасатели МЧС Абхазии приступили к тушению пожара в районе села Акапа

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Около километра леса горит в окрестностях села Акапа в Сухумском районе, добравшись до очагов возгорания, спасатели МЧС Абхазии незамедлительно приступили к тушению пожара, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района Тимур Квициния.
"Мы уже приступили к тушению, но есть сложность из-за скал, которые не позволяют добраться до некоторых очагов возгорания", - сказал Квициния.
Тушением пожара занимаются около двадцати спасателей МЧС Абхазии.
10 ноября этого года лесные пожары охватили леса Абхазии, в Сухумском, Гаграском и Гудаутском районах. 15 ноября на помощь силам МЧС республики пришли коллеги из России. Для тушения очагов пожара в Абхазию были направлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Всего, по словам министра чрезвычайных ситуаций Абхазии, авиатехника МЧС России совершила 266 вылетов и сбросила около 1736 тонн воды. Помощь МЧС России была оказана безвозмездно.
Подробнее о лесных пожарах в Абхазии читайте в сюжете Sputnik>>
Читайте также:
- "Врукопашную" с огнем: в Сухумском районе загорелся лес
- "Угарный" режим: врач рассказала, как обезопасить себя во время смога
- Горит "живой банк": лесничий рассказал о последствиях пожара в горах Абхазии