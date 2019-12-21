Спасатели МЧС Абхазии приступили к тушению пожара в районе села Акапа

По информации МЧС Абхазии, лес в окрестностях села Акапа Сухумского района загорелся днем в субботу 21 декабря. Спасатели добрались до очагов возгорания и приступили к тушению.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Около километра леса горит в окрестностях села Акапа в Сухумском районе, добравшись до очагов возгорания, спасатели МЧС Абхазии незамедлительно приступили к тушению пожара, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района Тимур Квициния.

"Мы уже приступили к тушению, но есть сложность из-за скал, которые не позволяют добраться до некоторых очагов возгорания", - сказал Квициния.

Тушением пожара занимаются около двадцати спасателей МЧС Абхазии.

10 ноября этого года лесные пожары охватили леса Абхазии, в Сухумском, Гаграском и Гудаутском районах. 15 ноября на помощь силам МЧС республики пришли коллеги из России. Для тушения очагов пожара в Абхазию были направлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Всего, по словам министра чрезвычайных ситуаций Абхазии, авиатехника МЧС России совершила 266 вылетов и сбросила около 1736 тонн воды. Помощь МЧС России была оказана безвозмездно.

Подробнее о лесных пожарах в Абхазии читайте в сюжете Sputnik>>

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