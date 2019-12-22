"Танец для меня – жизнь": народной артистке Абхазии Майе Герзмава исполнилось 70 лет

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Танцы - это не просто работа, это жизнь, а на сцене Майя Герзмава - олицетворение образа, который необходимо передать зрителю, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия сама народная артистка Абхазии, танцовщица Майя Герзмава.

Майя Герзмава родилась в 1949 году в семье Джгуата Герзмава, одного из первых солистов ансамбля долгожителей Абхазии "Нартаа". По словам танцовщицы, любовь к национальной культуре, песням и танцам была привита ей с детства.

"Помню, как в детстве отец играл на апхьарца, а мы танцевали. Случилось так, что и наши невестки и зятья тоже любили петь и танцевать. Когда мы собирались все вместе по праздникам, то не обходилось без танцев и песен. Соседи очень любили за этим наблюдать, мы устраивали настоящие концерты", - рассказала Герзмава.

В детстве будущая народная артистка часто ходила на концерты Государственного ансамбля песни и танца Абхазии вместе с сестрой Ириной. Ее первым кумиром стала известная абхазская танцовщица Сусанна Джения. В 16 лет юную Майю Герзмава и саму приняли в Госансамбль.

"Когда я пришла в ансамбль, мне едва исполнилось 16 лет. Я не просто ходила на репетиции, я летела на них. Для меня сцена была жизнью. Я находила дополнительных педагогов-хореографов, читала много литературы, потому что педагоги говорили мне, что, не зная свой народ, его историю, невозможно танцевать", - добавила она.

Майя Герзмава Личный архив Майи Герзмава

Майя Герзмава Личный архив Майи Герзмава

Майя Герзмава Личный архив Майи Герзмава

Майя Герзмава Личный архив Майи Герзмава 1 / 4 Личный архив Майи Герзмава Майя Герзмава

Вскоре Майя Герзмава стала ведущей солисткой ансамбля, на сцене она танцевала с такими знаменитыми исполнителями как Арвелод и Кандид Тарба, Рауф Дасания, Валерий Тания, Владимир Кварчия, Акакий Малия, Фазлыбей Куруа и Эдуард Миканба. Во многих танцах Герзмава солировала с Русланом Чамагуа, который стал ее супругом.

"На сцене партнеры должны понимать друг друга по взгляду, в глазах танцора должны быть эмоции происходящего. Если твой танец не исходит от души, то он и не дойдет до зрителя", - считает артистка.

В разные годы танцовщица исполняла ведущие партии в танцах "Абхазская свадьба", "Свидание," "Аурашьа", "Шаратын", "Ауапакуашара", но больше всего зрителям народная артистка запомнилась в роли Сатанеи Гуашьа в вокально-хореографической постановке "Нартаа". С этим танцем Герзмава выступала на сцене Дамаска, Берлина, Анкары, Мехико, Стамбула, Парижа, Варшавы, Праги, Буэнос-Айреса, Мюнхена. По словам танцовщицы, к образу матери великих нартов она готовилась тщательно, изучала историю, литературу, а главное – исторические архивы и эскизы, чтобы в точности создать соответствующий костюм.

По мнению Герзмава, чтобы добиться успехов на сцене и стать солисткой, понадобится не меньше пяти лет упорного труда и репетиций. По мнению танцовщицы, современные хореографические постановки утратили истинную культуру абхазского танца.

"Сегодня, смотря на наши ансамбли и культуру танца, мне хочется плакать. Я не вижу ни одного танца, который мы исполняли раньше. В абхазском танце движения девушки должны быть плавными, а сегодняшние танцовщицы прыгают на сцене. На свадьбах танцуют только северокавказские танцы, а наши уже позабыли", - с горечью отметила она.

Майя Герзмава - народная и заслуженная артистка Абхазии, в 1995 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка Республики Адыгея", а в 2004 году артистка была награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

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