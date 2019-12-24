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Хвойный импорт: более 10 тонн елей ввезли в Абхазию из России

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В Абхазии
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Первые партии хвойных из России в Абхазию стали поставлять в середине декабря, Сочинской таможней уже оформлено пять товарных партий "елей рождественских".

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Более 10 тонн елей импортировали в Абхазию из России с середины декабря 2019 года, об этом Sputnik Абхазия сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Первые партии хвойных деревьев стали поставлять в Абхазию уже в середине декабря.

"На сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП "Адлер" Сочинской таможни оформлено пять товарных партий "елей рождественских" - 1750 штук, общим весом 10 800 килограммов. Кроме того, было оформлено порядка двух тонн елочных игрушек и украшений", – отметили в ведомстве.
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Товарные партии были оформлены в упрощенном порядке, в качестве декларации на товары в таможенный орган подавались транспортные перевозочные, коммерческие и иные документы с предоставлением заявления.

Как отмечается в сообщении, это значительно сократило время прохождения необходимых таможенных процедур.

5 декабря премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году. Кроме того, был запрещен ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

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Теги:
ели, Новый Год


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