Стоп, браконьеры: как в Абхазии защищают елки от Нового года

Территория Куджба-Иаштынского лесничества насчитывает 250 гектаров и располагается недалеко от Голубого озера по дороге на Рицу. Здесь выставлен кордон, охраняющий территорию от браконьеров, которые ищут лазейки для вырубки елей к Новому году.

В преддверии Нового года корреспондент Sputnik Абхазия побывал на территории Рицинского национального реликтового парка и разузнал, как абхазские ели защищают от браконьеров и на какие "больные точки" пытаются давить нарушители закона.

Асмат Цвижба, Sputnik

Не пропустим никого

При виде нашей машины лесники мигом вышли из своей "избушки" и стали изучать гостей. Мы объяснили, что приехали не за елками, а даже наоборот – чтобы рассказать о том, как их охраняют в Абхазии от браконьеров.

"О, это хорошее дело! Надо людям знать, что не только мы, но и все жители должны беречь природу Абхазии. Ведь это наша общая Родина!" - отметил старший инспектор национального парка Куджба-Иаштынского лесничества Даур Айба.

Даур охраняет лес на Рице уже десять лет. По его словам, любовь к природе и лесу с детства ему привил отец, который тоже был лесничим. Даур шутит, что в местных лесах он не потеряется даже с закрытыми глазами.

Чуть поодаль от лесничего домика стоит новенький шлагбаум. Старший инспектор предупредил, что ни одна машина не ускользнет от них просто так. У каждого спрашивают, с какой целью едут, предупреждают, что вырубка елок строго запрещена и карается штрафом.

"Еще с КПП при въезде на Рицу нам дают установку, что заехала подозрительная машина. Тогда мы можем не просто предупредить водителя, но и сопроводить его", - объясняет Даур.

По словам Даура, в поисках кавказской пихты к Новому году приезжают в основном местные жители, которые часто пытаются уговорить лесников хотя бы на одно деревце. Для этого они используют родственные связи, ну или просто "по-братски".

"Но снисхождения нет ни для кого. Мы строго выполняем предписанные указания", - отрезает Даур.

Запретить людям поехать в горы на пикник или просто полюбоваться природой лесничие не могут, у некоторых местных есть даже свои балаганы. Но бывали и случаи, что с "пикника" люди возвращались с елочкой. Елку у нарушителей, естественно, отбирали, но обходились лишь словесным укором. Штраф специалисты могут выписать лишь при вырубке трех и более елок.

Инспектор объясняет, что в прошлом году нарушений практически не было.

Всего Куджба-Иаштынское лесничество охраняют 18 человек. Работают они посменно – день через три. Каждый день за целостностью леса следят четверо лесничих, которые работают с девяти утра до девяти утра следующего дня. Официальная зарплата лесничих – 17 тысяч рублей, Даур получает 18 500 рублей. В месяц государство выделяет специалистам по 100 литров бензина.

- А когда-нибудь предлагали взятку за вырубку нескольких деревьев? – спрашивает корреспондент.

- Вы что? Какие взятки. Наши люди, если у тебя деньги не потребуют, то точно ничего не дадут. Да мы и не взяли бы никогда, – ответили лесничие.

Время обеда

Мы попали как раз к обеду лесничих. Мужчины, не изменяя законам абхазского гостеприимства, пригласили нас к столу и даже не стали слушать отказов. Пришлось сдаться.

Небольшой двухэтажный кордон оказался очень уютным. Меня усадили греться у дровяной печи, заварили чай, а к нему даже достали свежие булочки и несколько видов варенья.

У мужчин на обед было мясо с картошкой, фасоль, аджика и немного домашней чачи, чтобы согреться.

"Это наш профессионал приготовил. Служил во флоте коком (судовой повар – ред.). Талант!" - похвастался своим коллегой Даур.

После нескольких тостов за процветание Абхазии и здоровье гостей лесничие стали хвастаться фауной нацпарка. Летом мужчины часто ставят фотоловушки в лесу. На их объектив уже попадались медведи, кабаны, лисы, барсуки, а недавно лесничие даже нашли небольшую пещеру со сталагмитами.

К Новому году лесничие готовятся ответственно. Для праздничного настроения даже планируют нарядить елку у въезда в парк.

- Живую? – удивляюсь я.

- Да. Только ничего не подумайте, все по правилам, с разрешения, - объяснил Даур.

Все по закону

Распоряжение "О запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году" было подписано премьер-министром Абхазии Валерием Бганба 6 декабря.

Ранее в интервью Sputnik главный лесничий Государственного управления лесного хозяйства Абхазии Камо Мелкумов рассказал, что запрет на вырубку хвойных деревьев связан со стремлением обеспечить их возобновление и сохранение.

"На протяжении длительного послевоенного времени заготавливали пихту для школ, детских садов, различных организаций. С каждым годом приходилось уходить все дальше от дорог, потом перешли в район Псху, вывозили деревья вертолетом с лесхозной территории, но и там исчерпали возможности, где может садиться вертолет", - рассказал он.

В Абхазию разрешен ввоз елок в специальных контейнерах или емкостях. В такой форме растения могут расти несколько лет, а затем их можно пересадить в естественную среду, объяснил Мелкумов.

За тем, чтобы абхазские пихты не попадали на рынки, следит не только Госуправление лесного хозяйства, но и Госкомитет по экологии и охране природы, а также МВД. В ненаселенных пунктах лесничие организовывают перехватывающие посты, а сотрудники МВД следят, чтобы елками не торговали на трассах.

Административное наказание за вырубку хвойных деревьев предусматривает штраф в размере 1800 рублей.

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