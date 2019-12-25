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Мужчина с полученной пенсией

Размер доплат пенсионерам без иностранного гражданства установил Кабмин Абхазии

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191225/1029093402/Razmer-doplat-pensioneram-bez-inostrannogo-grazhdanstva-ustanovil-Kabmin-Abkhazii-.html

Заседание Кабинета министров Республики Абхазия состоялось в среду 25 декабря. В повестку дня вошли более 30 вопросов.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет министров Абхазии установил размеры доплат к пенсиям отдельным категориям граждан республики, которые не получают пенсии и иные социальные выплаты иностранного государства.

Постановление представил замминистра здравоохранения и социального обеспечения Руслан Аджба. 

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Согласно документу, ежемесячные доплаты в размере одной тысячи рублей будут получать пенсионеры по возрасту и за выслугу лет. Пенсионерам, имеющим почетные звания: "народный...", "заслуженный работник..." – в размере 500 рублей. 

Пенсионерам, работавшим в шахтах, будут доплачивать 500 рублей. Лицам, получающим пенсию в связи с потерей кормильца будут выплачивать по 700 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи. 

Доплата круглым сиротам составит одну тысяча рублей. Инвалидам труда I, II, III групп – будут также доплачивать одну тысячу рублей. 

Выдача пенсий
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выплаты отдельным категориям пенсионеров увеличат в Абхазии

Инвалидам с детства в возрасте до 16 лет, I и II групп  – в размере 500 рублей.  Пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности - в размере 850 рублей. 

Министерству здравоохранения и социального обеспечения поручили подготовить список пенсионеров, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсии по состоянию на 1 декабря 2019 года. 

Министерству финансов страны Правительство поручило предусмотреть расходы на финансирование доплат к пенсиям при формировании Республиканского бюджета на 2020 и последующие годы. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

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Теги:
Абхазия, пенсии


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