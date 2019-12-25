Размер доплат пенсионерам без иностранного гражданства установил Кабмин Абхазии

Заседание Кабинета министров Республики Абхазия состоялось в среду 25 декабря. В повестку дня вошли более 30 вопросов.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет министров Абхазии установил размеры доплат к пенсиям отдельным категориям граждан республики, которые не получают пенсии и иные социальные выплаты иностранного государства.

Постановление представил замминистра здравоохранения и социального обеспечения Руслан Аджба.

Согласно документу, ежемесячные доплаты в размере одной тысячи рублей будут получать пенсионеры по возрасту и за выслугу лет. Пенсионерам, имеющим почетные звания: "народный...", "заслуженный работник..." – в размере 500 рублей.

Пенсионерам, работавшим в шахтах, будут доплачивать 500 рублей. Лицам, получающим пенсию в связи с потерей кормильца будут выплачивать по 700 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Доплата круглым сиротам составит одну тысяча рублей. Инвалидам труда I, II, III групп – будут также доплачивать одну тысячу рублей.

Инвалидам с детства в возрасте до 16 лет, I и II групп – в размере 500 рублей. Пенсионерам, получающим социальные пенсии по возрасту и по инвалидности - в размере 850 рублей.

Министерству здравоохранения и социального обеспечения поручили подготовить список пенсионеров, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсии по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Министерству финансов страны Правительство поручило предусмотреть расходы на финансирование доплат к пенсиям при формировании Республиканского бюджета на 2020 и последующие годы.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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