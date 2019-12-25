Союз художников Абхазии и читатели Sputnik выбрали лучшие картины года

Всего на конкурс "Лучший художник года" в 2019 году было представлено более 70 работ, созданных за последний год.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Комиссия Союза художников Абхазии и читатели Sputnik выбрали лучшие картины года.

"Лучшим художником года" Союз художников назвал молодого мастера Сабину Кварчелия, которая представила на конкурс картину "Дучка читает".

Сабина Кварчелия впервые участвует в конкурсе. По ее мнению, звание "Лучший художник года" дает большой стимул.

"Я счастлива, что моя работа заняла первое место. Для меня это было неожиданно, – поделилась впечатлениями Сабина Кварчелия. – Картина была нарисована весной 2019 года. Это моя двоюродная бабушка Дучка. В тот момент, когда я ее рисовала, бабушка отвернулась, она не хотела, чтобы я писала ее портрет. В итоге получилась такая картина. Вообще я люблю рисовать бабушку, но ей это очень не нравится. Бабушка уже знает, что эта картина победила на конкурсе. Когда я ей об этом сказала, она была в восторге".

Сабина Кварчелия "Дучка читает" © Sputnik / Томас Тхайцук

Мактина Цвижба"Сон" © Sputnik / Томас Тхайцук

Адгур Пилия "Озеро Рица " © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Сабина Кварчелия "Дучка читает"

Второе место заняла картина "Сон" Мактины Цвижба, а третье – "Озеро Рица" Адгура Пилия.

С 20 по 25 декабря на сайте информационного агентства и радио Sputnik Абхазия шло голосование за звание лучший художник года по версии читателей Sputnik. По итогам голосования победителем стал Тимур Цвижба.

Победитель получил от Sputnik сертификат, который позволит ему воспользоваться услугами художественного салона, например, оформить свою картину в багетной мастерской.

© Sputnik Победитель Тимур Цвижба с сертификатом

"Для меня, конечно, неожиданно было. Благодарю тех, кто за меня голосовал. Уже чувствуется, что люди заинтересованы. И это дает уверенность. Я многое вложил в картину "Мой верный друг". Она связана с историей нашего народа. Картина трогательная - махаджир прощается со своим конем", - сказал Цвижба.

Конкурс "Лучший художник года" проводится при поддержке Министерства культуры Абхазии. Всего на конкурс "Лучший художник года" в 2019 году было представлено более 70 работ 43 живописцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа "Мой верный друг" Тимура Цвижба

"Ежегодная премия Министерства культуры вручается уже 13 раз. Она направлена на поддержку изобразительного искусства в Абхазии. И в то же время является рекомендацией Национальной картинной галереи для приобретения картин и пополнения своих архивов работами абхазских художников. Часть работ с выставки "Лучший художник года" были куплены Национальной картинной галереей", – отметил замминистра культуры Беслан Гурджуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подведение итогов "Художник года"

Конкурсная выставка "Лучший художник года" проводится в Абхазии с 2002 года под руководством Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Союза художников республики. Основная цель проекта – поддержка художников Абхазии и способствование развитию изобразительного искусства в республике.

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