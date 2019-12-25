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Кабмин Абхазии разрешил добычу питьевой воды в селе Каман

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Добычей питьевой воды в Сухумском районе, а затем ее производством в бутилированной форме будет заниматься ООО "Гром".

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Правительство Абхазии в среду 25 декабря дало согласие на предоставление ООО "Гром" права использования участка недр для добычи подземной питьевой воды в селе Каман Сухумского района.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба уточнил, что распоряжение соответствует закону "О недрах Республики Абхазия".

Он также добавил, что речь идет о разливе питьевой бутилированной воды.
Кабинет министров республики единогласно одобрил это решение.

 

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