Кабмин Абхазии разрешил добычу питьевой воды в селе Каман

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Правительство Абхазии в среду 25 декабря дало согласие на предоставление ООО "Гром" права использования участка недр для добычи подземной питьевой воды в селе Каман Сухумского района.
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба уточнил, что распоряжение соответствует закону "О недрах Республики Абхазия".
Он также добавил, что речь идет о разливе питьевой бутилированной воды.
Кабинет министров республики единогласно одобрил это решение.
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