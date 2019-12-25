Низкие тарифы и неуловимые майнеры: "Черноморэнерго" рассказало о проблемах энергосистемы

Директор РУП "Черноморэнерго" рассказал, что произойдет, когда ИнгурГЭС встанет на ремонт, какой будет предстоящая зима в Абхазии, у кого придется просить помощи и кто виноват в веерных отключениях света.

Пресс-конференция директора РУП "Черноморэнерго" Аслана Басария началась с самой обсуждаемой энерготемы в Абхазии – предстоящего в 2021 году ремонта ИнгурГЭС. В 2021 году на три месяца планируется отключение пяти агрегатов ИнгурГЭС из-за запланированного ремонта деривационного тоннеля, в связи с чем будет прекращена подача воды, с помощью которой вырабатывается электроэнергия.

Засуха и "беспросветная" зима

По словам Басария, руководство Абхазии ведет переговоры о компенсации дефицита электроэнергии с Россией. Необходимый переток электроэнергии 700-800 миллионов киловатт-часов, это обойдется республике за зимний период примерно в два миллиарда рублей.

"Такими ресурсами Абхазия не обладает. Думаю, что абхазская сторона рассчитывает на понимание российских коллег. Но отсутствие таких мер будет означать риск техногенной катастрофы", - объяснил он.

Директор РУП "Черноморэнерго" отметил, что проблемы с электроснабжением республики существуют не только в перспективе, но и на сегодняшний день. 2019 год стал самым засушливым с 1978 года, количество выпавших осадков было критически низким.

"В прошлом году в декабре в бассейн реки Ингур приходило примерно 70 кубов воды в секунду, в этом году – 23-25 кубов в секунду. Фактически на сегодняшний день выработка комплекса ИнгурГЭС с января по ноябрь составила 3 миллиарда 807 миллионов киловатт-часов, в прошлом году на тот же период выработка составляла 4 миллиарда 496 миллионов киловатт-часов," – объяснил он.

С декабря по апрель потребление электроэнергии по республике в целом составляет 780 миллионов киловатт-часов, выработка ИнгурГЭС вместе с притоком – около 500 миллионов киловатт-часов.

По подсчетам специалистов, при такой ситуации переток из России понадобится в Абхазии уже в январе 2020 года. При его отсутствии ИнгурГЭС сможет подавать свет не более полутора месяцев.

Чтобы пройти кризисный период с веерными отключениями, каждый потребитель должен будет оставаться без электричества порядка 8 часов в сутки в течение трех месяцев.

Веерные отключения в свою очередь могут привести не только к возмущению жителей, но и электроавариям по всей республике, на локализацию которых у "Черноморэнерго" не хватает финансовых ресурсов.

"Такой сложной зимы не было последние пять лет. Естественно, наше правительство занимается решением этого вопроса с российской стороной, и мы надеемся, что он достаточно быстро решится", - отметил Басария.

Постройка и использование малых ГЭС на территории Абхазии не станет решение проблемы дефицита электричества, отметил Басария.

"Электроэнергию из ИнгурГЭС мы получаем бесплатно, а денег не хватает даже для транспортировки электроэнергии до конечного потребителя. У малых ГЭС придется покупать и электричество. Кроме того, любая малая ГЭС будет пользоваться нашими распределительными сетями, а мы их не можем нормально эксплуатировать в силу нехватки средств", - объяснил он.

© Sputnik Пресс-конференция директора РУП "Черноморэнерго" Аслана Басария

Откуда берутся проблемы

По словам Басария, в веерных отключениях и часто повторяющихся электроавариях нужно винить не только погодные условия, но и недобросовестных абонентов, а также низкую ставку на оплату электричества в Абхазии.

"Таких цен, как платят за электроэнергию в Абхазии, в мире не существует. Эти деньги вкладываются в энергосистему для строительства новых линий, подстанций и правильной эксплуатации, установку современных счетчиков, которые позволяют экономить электричество. В зимний период мы входим без аварийного запаса, для прохождения зимы нам необходимо порядка 60-70 миллионов рублей, только на устранение аварий", - объяснил он.

В год дефицит бюджета "Черноморэнерго" составляет около 52 миллионов рублей, дотация от государства – 15 миллионов рублей.

Решить проблему, подняв тарифы на электричество, может только руководство республики, подняв размер среднего тарифа до 2,5 рублей. В таком случае собираемость предприятия составит примерно 4 миллиарда рублей, что более чем на 3,5 миллиарда больше показателей на сегодняшний день.

"Конечно, мы обосновываем этот вопрос и говорим, что при существующей тарификации выполнять функции, возложенные на нас, просто невозможно. Экономически обоснованного тарифа в Абхазии не существует. Внутри "Черноморэнерго" у нас уже есть разработанная методология, и мы постепенно выходим на те тарифы, которые нужны реально. Я надеюсь, что и у государства вскоре появится нормативно-правовая база", - сказал Басария.

"Погоня" за майнерами

Значительную нагрузку на сети "Черноморэнерго" оказывают и майнинговые фермы.

В Абхазии действует запрет на использование майнерами сетей "Черноморэнерго", однако их функционирование в республике не запрещается законом.

Не предусмотрены в законодательстве и санкции, позволяющие контролировать деятельность майнеров.

"Те майнеры, которых мы обнаружили, отключены от сети. Но в некоторых местах они находятся в таком положении, что на этих линиях сидит и население, и мы можем отключить их только по низкой стороне (низковольтные сети до 100 вольт, к которым подключают жилые дома - ред.). Ночевать и дневать на этих объектах (майнинговых фермах - ред.) мы не можем, а сама система, указывающая на перенагрузку в электричестве, не автоматизирована. Мы ищем фермы вручную, в последнее время активно в эту работу включились и силовые структуры. Мы также надеемся на содействие граждан", – рассказал Басария.

Низкое качество электроэнергии связано с использованием населением повышающих трансформаторов.

"Этот трансформатор передает в сеть ток, который нагревает центральное оборудование. У нас греются и выходят из строя даже большие трансформаторы", - объяснил Басария.

Новый год для нас – не праздник

В новогодние праздники сотрудники РУП "Черноморэнерго" работают как скорая помощь, заявил Басария. Зачастую сотрудникам приходится даже пренебрегать правилами безопасности.

"В любой другой энергосистеме работать в ночное время никто не будет. Нельзя проводить работы на обледеневшей опоре, а мы проводим, потому что у нас нет другого выхода. В ином случае наше население останется без электроэнергии", - добавил Басария.

Следят за тем, чтоб в каждом доме был свет 1500 сотрудников "Черноморэнерго", а по нормативам обслуживать энергосистему Абхазии должны не меньше 4500 человек. Средняя заработная плата работников - 13 000 рублей. Нанимать большее количество сотрудников у "Черноморэнерго" возможностей нет.

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