День пятый: в МЧС рассказали о тушении пожаров в районах Абхазии

По сообщению МЧС Абхазии, с 21 декабря в республике было зафиксировано 60 очагов лесных пожаров в нескольких районах.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Очаги пожара к 26 декабря обнаружены в Сухумском, Гулрыпшском, Гагрском и Очамчырском районах, сообщил Sputnik Абхазия замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Сатбей Гиндия.

"Периодически в районах появляются новые очаги пожара. Вчера ночью очаги пожара наблюдались и в Ткуарчалском районе и в окрестностях села Цандрипш. Очаги пожара полностью потушены в тех местах, где была возможность прохода спецтехники или спасателей", - добавил он.

По словам Гиндия, на сегодняшний день в районах, где все еще горит лес, нет опасности для близлежащих домов.

"Там, где есть опасность для близлежащих домов, поступает сигнал, и наши специалисты сразу же выезжают и стоят на обеспечении безопасности. Такая ситуация была в селе Отхара. Наши спасатели всю ночь стояли и следили, чтобы огонь не подошел к дому", - отметил он.

Пожар все еще не потушен и в окрестностях села Акапа Сухумского района. По словам начальника пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимура Квициния, спасатели уже пятый день пытаются вручную локализовать очаги пожара.

"Очагов уже меньше, но они есть. Сегодня, как и в предыдущие дни, спасатели приступили к тушению пожара с восьми утра. Вчера пожарные работали допоздна", - добавил он.

Первые очаги пожара в селе Акапа Сухумского района были обнаружены в субботу 21 декабря. Лес горел также в Гагрском, Очамчырском, Галском районах и в селе Отхара – Гудаутского района.

На заседании Кабинета министров республики в среду 25 декабря замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян отметил, что с 21 декабря в Абхазии зафиксировано более 50 очагов пожара. В общей сложности огнем охвачено около полутора тысяч квадратных метров. Основная причина пожаров – человеческий фактор.

В начале ноября в Абхазии начались сильные лесные пожары, общая площадь возгорания тогда превышала 11 тысяч гектаров. Потушить пожары своими силами абхазским специалистам не удавалось.

Абхазская сторона обратилась к России с просьбой помочь в тушении пожаров. Россия направила в республику вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Совместными усилиями спасателей пожары были потушены.

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