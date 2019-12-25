Вся надежда на дождь: МЧС Абхазии продолжает тушить пожар в селе Акапа

На 25 декабря очаги пожаров в Абхазии наблюдаются в Гагрском, Очамчырском, Галском, Гудаутском и Сухумском районах.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Бригада спасательного отряда Сухумского района продолжает вручную тушить очаги пожара в окрестностях села Акапа, сообщил Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.

"Бригада спасателей уже третий день работает в усиленном режиме с утра и допоздна. Очаги пожара в труднодоступных местах все еще есть, без дождя мы не сможем их всех потушить. Вся надежда на то, что дождь пойдет сегодня вечером. Тем не менее спасатели продолжают работать и держать ситуацию под контролем", - рассказал Квициния.

Первые очаги пожара в селе Акапа Сухумского района были обнаружены в субботу 21 декабря.

На сегодняшний день лес в Абхазии горит также в Гагрском, Очамчырском и Галском районах и в селе Отхара Гудаутского района. Основная причина пожаров – человеческий фактор.

В начале ноября в Абхазии начались сильные лесные пожары, общая площадь возгорания тогда превышала 11 тысяч гектаров. Потушить пожары своими силами абхазским специалистам не удавалось.

Абхазская сторона обратилась к России с просьбой помочь в тушении пожаров. Россия направила в республику вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Совместными усилиями спасателей пожары были потушены.

Читайте также: