Новогодний чемпионат: российские военные в Абхазии проведут спортивное состязание

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Спортивный чемпионат стартовал среди личного состава российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии базы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В различных атлетических и силовых состязаниях по мини-футболу, эстафетах, перетягиванию каната, гирям, подтягиванию на перекладине примут участие более одной тысячи военнослужащих, и солдаты, и офицеры.
В судейскую коллегию войдут наиболее подготовленные военнослужащие и инструкторы базы.
Также отмечается, что будут проведены "Новогодние старты" – забеги на один и три километра.
Победителям вручат памятные и сладкие призы, а также подарки и грамоты. Спортивные мероприятия продлятся до конца новогодних каникул.
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