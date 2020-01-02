Новогодний чемпионат: российские военные в Абхазии проведут спортивное состязание

Этапы соревнований проводятся на плацу, стадионе, спортивных площадках и специально отведенных помещениях военного городка соединения.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Спортивный чемпионат стартовал среди личного состава российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии базы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В различных атлетических и силовых состязаниях по мини-футболу, эстафетах, перетягиванию каната, гирям, подтягиванию на перекладине примут участие более одной тысячи военнослужащих, и солдаты, и офицеры.

В судейскую коллегию войдут наиболее подготовленные военнослужащие и инструкторы базы.

Также отмечается, что будут проведены "Новогодние старты" – забеги на один и три километра.

Победителям вручат памятные и сладкие призы, а также подарки и грамоты. Спортивные мероприятия продлятся до конца новогодних каникул.

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