Внимание - праздники: военная полиция ЮВО в Абхазии перешла на усиленный режим службы

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Подразделения военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии перешли на усиленный режим несения службы в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории военного городка базы в круглосуточном режиме будут дежурить группы быстрого реагирования и патрули военной полиции", - говорится в сообщении.
Военнослужащие, назначенные в подразделение, ранее прошли программу специальной подготовки в учебном центре военной полиции, после чего стали обладателями сертификата, дающего право на применение специальных средств и оружия.
На вооружении военной полиции состоят бронеавтомобили, спецсредства, экипировка "Колпак" и "Черепаха".
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