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Ротные тактические группы российской военной базы ЮВО в Абхазии

Внимание - праздники: военная полиция ЮВО в Абхазии перешла на усиленный режим службы

© Фото : пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Войсковая военная полиция предназначена для обеспечения воинской дисциплины и правопорядка в пункте постоянной дислокации воинской части.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Подразделения военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии перешли на усиленный режим несения службы в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории военного городка базы в круглосуточном режиме будут дежурить группы быстрого реагирования и патрули военной полиции", - говорится в сообщении.

Дед Мороз и Снегурочка поздравят семьи военнослужащих ЮВО в Абхазии с Новым годом
Пресс-служба ЮВО
Дед Мороз поздравит около 200 семей военнослужащих российской базы в Абхазии
Отмечается, что контроль за соблюдением порядка на территории военного городка будет осуществляться на массовых развлекательных мероприятиях, спортивных соревнованиях, детских праздниках и концертах.

Военнослужащие, назначенные в подразделение, ранее прошли программу специальной подготовки в учебном центре военной полиции, после чего стали обладателями сертификата, дающего право на применение специальных средств и оружия.

На вооружении военной полиции состоят бронеавтомобили, спецсредства, экипировка "Колпак" и "Черепаха".

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Теги:
Абхазия, Южный военный округ


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