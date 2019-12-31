Внимание - праздники: военная полиция ЮВО в Абхазии перешла на усиленный режим службы

Войсковая военная полиция предназначена для обеспечения воинской дисциплины и правопорядка в пункте постоянной дислокации воинской части.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Подразделения военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии перешли на усиленный режим несения службы в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории военного городка базы в круглосуточном режиме будут дежурить группы быстрого реагирования и патрули военной полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за соблюдением порядка на территории военного городка будет осуществляться на массовых развлекательных мероприятиях, спортивных соревнованиях, детских праздниках и концертах.

Военнослужащие, назначенные в подразделение, ранее прошли программу специальной подготовки в учебном центре военной полиции, после чего стали обладателями сертификата, дающего право на применение специальных средств и оружия.

На вооружении военной полиции состоят бронеавтомобили, спецсредства, экипировка "Колпак" и "Черепаха".

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