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Коллекция шампанских вин Напитки Абхазии и Ко

Экспорт абхазских игристых вин в Россию увеличится более чем в два раза в 2020-м

© Sputnik Владимир Бегунов
В Абхазии
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В 2019 году Абхазия вошла в пятерку лидеров по экспорту вина в Россию. Республика поставила в 2018 году в РФ 19 миллионов литров вина.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Поставки игристых вин в Россию увеличатся более чем в два раза, сказал в интервью Sputnik Абхазия заместитель генерального директора и главный винодел предприятия "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.

"Увеличение экспорта игристых вин из Абхазии в Россию связано с высокими стандартами производства нашей продукции, спрос идет от хорошего качества. На 2020 год нам заказали три миллиона бутылок, в прошлом году экспорт составил более одного миллиона трехсот тысяч бутылок", - отметил он.

"Вина и воды Абхазии" выпускают белое полусладкое, белое брют - вино с минимальным содержанием сахара, - розовое полусладкое и красное игристые вина. 

Всего на предприятии ежегодно выпускают до 30 миллионов бутылок вина всех видов. Валерий Авидзба подчеркнул, что на сегодня общая площадь виноградников в Абхазии составляет 500 гектаров. Для того чтобы обеспечить компанию "Вина и воды Абхазии" достаточным сырьем и прекратить завозить в республику виноматериалы, необходимо наличие трех тысяч гектаров виноградников. 

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