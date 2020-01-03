Экспорт абхазских игристых вин в Россию увеличится более чем в два раза в 2020-м

В 2019 году Абхазия вошла в пятерку лидеров по экспорту вина в Россию. Республика поставила в 2018 году в РФ 19 миллионов литров вина.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Поставки игристых вин в Россию увеличатся более чем в два раза, сказал в интервью Sputnik Абхазия заместитель генерального директора и главный винодел предприятия "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.

"Увеличение экспорта игристых вин из Абхазии в Россию связано с высокими стандартами производства нашей продукции, спрос идет от хорошего качества. На 2020 год нам заказали три миллиона бутылок, в прошлом году экспорт составил более одного миллиона трехсот тысяч бутылок", - отметил он.

"Вина и воды Абхазии" выпускают белое полусладкое, белое брют - вино с минимальным содержанием сахара, - розовое полусладкое и красное игристые вина.

Всего на предприятии ежегодно выпускают до 30 миллионов бутылок вина всех видов. Валерий Авидзба подчеркнул, что на сегодня общая площадь виноградников в Абхазии составляет 500 гектаров. Для того чтобы обеспечить компанию "Вина и воды Абхазии" достаточным сырьем и прекратить завозить в республику виноматериалы, необходимо наличие трех тысяч гектаров виноградников.

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