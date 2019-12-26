Абхазия вошла в пятерку лидеров по экспорту вина в Россию

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Роскачество составило рейтинг лидеров по экспорту вина в Россию. Абхазия занимает пятое место в списке. В пятерку также вошли вина Испании, Италии, Грузии и Франции.
Отмечается, что Абхазия поставила в 2018 году в Россию 19 миллионов литров вина.
При этом Абхазия согласно сообщению Роскачества обладает примерно 600 гектарами виноградников. В условиях жары и высокой влажности с 600 гектаров можно произвести не больше восьми миллионов литров вина, а недостающий объем восполняют молдавские виноградники.
Для сравнения, Испания, оказавшаяся на первом месте по экспорту вина в Россию, поставила 43,7 миллиона литров вина.
Из 60 известных сортов аборигенного винограда сегодня в Абхазии встречаются чуть больше двадцати. Причиной исчезновения стала филлоксера, которая попала в страну из Европы в начале XX века. С этим насекомым по-прежнему приходится бороться, а также с мраморным клопом.
Однако в настоящее время на плантациях вблизи реки Гумиста в Сухумском районе местные агрономы пытаются развить такие сорта винограда, как качич, красный ачандарский виноград, ажьшкуакуа, агбажь, млахуы, ауасархуа.
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