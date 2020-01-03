Более тонны новогодних посылок получили военнослужащие российской базы в Абхазии

Новогодние сюрпризы военным отправили их родители и родственники, а также девушки и жены солдат.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Военнослужащие по призыву российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии получили более одной тонны посылок со сладостями и подарками к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Посылки прилетели в Абхазию из разных уголков России, в том числе из Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Хакасия, Мурманской и Волгоградской областей.

В ответ молодые военнослужащие отправили новогодние поздравительные письма с открытками. Для отправки писем каждому военнослужащему по призыву один раз в месяц выдаются по четыре солдатских маркированных конверта.

В Новый год для военнослужащих по призыву были организованы выступления художественных коллективов, спортивные праздники, конкурсы и просмотр кино. А Дед Мороз и Снегурочка посетили около 200 семей военнослужащих ЮВО.

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