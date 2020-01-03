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"Невидимка, двойник, пересмешник": питерский театр Vertumn сыграет в РУСДРАМе

© Foto / Петербургский театр Vertumn
В Абхазии
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Музыкально-поэтический спектакль по произведениям Марины Цветаевой пройдет в арт-фойе театра 13 января в 17:00.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Музыкально-поэтический спектакль по произведениям Марины Цветаевой "Невидимка, двойник, пересмешник" в исполнении Санкт-Петербургского театра Vertumn пройдет в РУСДРАМе 13 января, сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия гендиректор театра Ираклий Хинтба.

"Мы решили вновь пригласить театр Vertumn из Санкт-Петербурга, который с огромным успехом выступил с музыкально-поэтическим спектаклем по Иосифу Бродскому в нашем театре летом прошлого года", - отметил он.

В постановке "Невидимка, двойник, пересмешник" тексты Марины Цветаевой будут сыграны актрисой под аккомпанемент живой музыки, сообщил гендиректор РУСДРАМа. 

Зрители
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это джазовая музыка, различные направления современной музыки, самое интересное то, что будет интересный синтез. Театр Vertumn умеет делать соединение музыки и слова, которое естественно и в полной мере раскрывает невероятную красоту поэзии Цветаевой, Бродского и других авторов", - сказал Хинтба.

Зрители музыкально-поэтического спектакля смогут услышать звучание саксофона, и клавишных инструментов.

Актриса Елена Бедрак исполнит главную роль в постановке, рассказал Ираклий Хинтба.

"Она в прошлом году играла в спектакле по Бродскому и полюбилась многим нашим зрителям. Елена мастер слова, она очень хорошо чувствует поэзию, умеет соединять поэтические, актерские и музыкальные смыслы воедино, это талант, который ей присущ. Уверен, что наш зритель по достоинству оценит этот прекрасный спектакль", - сказал он.  

Музыкально-поэтический спектакль по произведениям Марины Цветаевой пройдет в арт-фойе театра 13 января в 17:00.

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