"Невидимка, двойник, пересмешник": питерский театр Vertumn сыграет в РУСДРАМе

Музыкально-поэтический спектакль по произведениям Марины Цветаевой пройдет в арт-фойе театра 13 января в 17:00.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Музыкально-поэтический спектакль по произведениям Марины Цветаевой "Невидимка, двойник, пересмешник" в исполнении Санкт-Петербургского театра Vertumn пройдет в РУСДРАМе 13 января, сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия гендиректор театра Ираклий Хинтба.

"Мы решили вновь пригласить театр Vertumn из Санкт-Петербурга, который с огромным успехом выступил с музыкально-поэтическим спектаклем по Иосифу Бродскому в нашем театре летом прошлого года", - отметил он.

В постановке "Невидимка, двойник, пересмешник" тексты Марины Цветаевой будут сыграны актрисой под аккомпанемент живой музыки, сообщил гендиректор РУСДРАМа.

"Это джазовая музыка, различные направления современной музыки, самое интересное то, что будет интересный синтез. Театр Vertumn умеет делать соединение музыки и слова, которое естественно и в полной мере раскрывает невероятную красоту поэзии Цветаевой, Бродского и других авторов", - сказал Хинтба.

Зрители музыкально-поэтического спектакля смогут услышать звучание саксофона, и клавишных инструментов.

Актриса Елена Бедрак исполнит главную роль в постановке, рассказал Ираклий Хинтба.

"Она в прошлом году играла в спектакле по Бродскому и полюбилась многим нашим зрителям. Елена мастер слова, она очень хорошо чувствует поэзию, умеет соединять поэтические, актерские и музыкальные смыслы воедино, это талант, который ей присущ. Уверен, что наш зритель по достоинству оценит этот прекрасный спектакль", - сказал он.

Музыкально-поэтический спектакль по произведениям Марины Цветаевой пройдет в арт-фойе театра 13 января в 17:00.

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