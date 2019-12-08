Начать с нуля: актер Рубен Депелян рассказал о возвращении в РУСДРАМ

Рубен Депелян был принят в труппу Государственного Русского театра драмы Республики Абхазия в 2007 году. В прошлом году ему диагностировали тяжелое заболевание тазобедренных суставов.

СУХУМ, 8 дек- Sputnik. Возвращение в спектакль "Клинический случай" 10 декабря станет "работой с нуля", рассказал в интервью радио Sputnik актер РУСДРАМа Рубен Депилян.

В прошлом году актеру РУСДРАМа диагностировали серьезное заболевание тазобедренных суставов, он перенес две операции и реабилитацию. Актер признался, что начал чувствовать боли за несколько месяцев до первой операции. Играть роли Депиляну приходилось под воздействием обезболивающего.

"В этот момент не думаешь ни о чем, кроме боли",- вспомнил актер.

По словам Депеляна, справиться с депрессией ему помог коллектив, поддержка зрителей и директор театра Ираклия Хинтба.

"Ираклий Ревазович подошел ко мне и сказал: "Все будет хорошо, мы всем коллективом с этим разберемся". Я ощутил эту поддержку и понял, что будет тяжело, но все наладится. Когда уехал, многие зрители мне писали, поддерживали. Это было очень приятно, и я понимал, что меня ждут и я должен вернуться обратно", - сказал актер РУСДРАМа.

Актер признался, что старался не следить за работой РУСДРАМа в его отсутствие и меньше общаться с друзьями, чтобы не скучать и не уйти в депрессию. Почти все время Депелян посвящал восстановлению и работе над собой.

"На второй день после операции я встал и с помощью ходунков пытался ходить, потому что знал, что все зависит от меня. Год пролетел быстро, отдыхать времени не было. С друзьями я общался достаточно редко, они все понимали. Это была своеобразная защитная реакция. Конечно, эта болезнь что-то поменяла во мне, какие-то взгляды на жизнь. Я понял, что самое главное - здоровье и отношения с близкими людьми" - отметил Депелян.

10 декабря Рубен Депелян вернется на сцену в спектакле "Клинический случай".

"Я взял текст и понял, что ничего не помню. Я думал, что приеду и сразу все вспомню, но это не так просто", - сказал он.

Рубен Депелян был принят в труппу Государственного Русского театра драмы Республики Абхазия в 2007 году. Играет в спектаклях "Рождество в доме Купьелло", "Тартюф", "Пять вечеров", "Примадонны", "Ревизор", "Клинический случай", "Все мои сыновья".

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