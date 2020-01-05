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Анри Джергения.

Ушел из жизни абхазский политический деятель Анри Джергения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Известный общественный и политический деятель Абхазии Анри Джергения умер на 79 году жизни.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский общественный и политический деятель Анри Джергения умер в Москве в воскресенье 5 января, сообщил корреспонденту Sputnik бывший премьер-министр республики Вячеслав Цугба.

"Да, это правда. Мне сообщили, что Анри Михайлович умер сегодня в Москве", - сказал Цугба.

© Sputnik / Борис Кудояров
Спасти и сохранить: как выживала семья Джергения в блокадном Ленинграде
Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в блокадном Ленинграде. В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию. Окончив юридический факультет, работал следователем в МВД Абхазии.

За свою долгую политическую карьеру Джергения занимал должности, в том числе, председателя Народного суда, был членом Верховного суда, советником и представителем президента Абхазии Владислава Ардзинба. С 1992 по 2001 годы работал генеральным прокурором страны. С 2001 по 2002 годы – премьер министр Абхазии.

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Теги:
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