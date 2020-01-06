19:34 06 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск
Милиция мигалка

Тело мужчины найдено в селе Анхуа Гудаутского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
212810
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102728/47/1027284720.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200106/1029156322/Telo-muzhchiny-naydeno-v-sele-Ankhua-Gudautskogo-rayona.html

Сообщение об обнаружении тела на проселочной дороге в селе Анхуа поступило в новоафонский отдел милиции в 23:40 в воскресенье 5 января.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Тело 65-летнего жителя Нового Афона Темура Ахба нашли на проселочной дороге в селе Анхуа Гудаутского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 

Следственно-оперативной группой установлено, что Ахба был убит из огнестрельного оружия неустановленного образца выстрелом в область головы в период времени с 21:00 до 22:00.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Абхазии при содействии сотрудников Погрануправления ФСБ России задержали жителя села Анхуа Романа Аргун при попытке пересечения государственной границы Абхазии с Грузией утром 6 января.

Отмечается, что его подозревают в совершении убийства Темура Ахба. Аргун находится в изоляторе временного содержания МВД.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства Темура Ахба по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия".

Расследование проводит прокуратура Гудаутского района.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Народная артистка России, Народная артистка Абхазии Хибла Герзмава
"Златоокая" абхазка: Хибла Герзмава отмечает юбилей
Прощание с Сулеймани: религиозный лидер Ирана плакал на похоронах генерала
Способы сохранения елки
Как сохранить елку
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться