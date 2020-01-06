Тело мужчины найдено в селе Анхуа Гудаутского района

Сообщение об обнаружении тела на проселочной дороге в селе Анхуа поступило в новоафонский отдел милиции в 23:40 в воскресенье 5 января.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Тело 65-летнего жителя Нового Афона Темура Ахба нашли на проселочной дороге в селе Анхуа Гудаутского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Следственно-оперативной группой установлено, что Ахба был убит из огнестрельного оружия неустановленного образца выстрелом в область головы в период времени с 21:00 до 22:00.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Абхазии при содействии сотрудников Погрануправления ФСБ России задержали жителя села Анхуа Романа Аргун при попытке пересечения государственной границы Абхазии с Грузией утром 6 января.

Отмечается, что его подозревают в совершении убийства Темура Ахба. Аргун находится в изоляторе временного содержания МВД.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства Темура Ахба по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия".

Расследование проводит прокуратура Гудаутского района.

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