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Аварии в цифрах: в Абхазии обнародовали статистику по ДТП за последние 30 лет

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В Абхазии
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В пресс-центре МВД Абхазии опубликовали данные по ДТП с 1990 года по первое полугодие 2019 года.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. На сайте МВД Абхазии была опубликована диаграмма статистики по ДТП с 1990 по первое полугодие 2019 годов. Информация отсутствует только за военные 1992 и 1993 годы.

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Самое большое количество ДТП произошло в Абхазии в 1990 году, еще до распада Советского Союза. В тот год было совершено 428 ДТП, в авариях погибли 156 человек, 451 человек получили различные ранения.

В послевоенной Абхазии наибольшее число ДТП зафиксировано в 2015 году — 220 случаев. В этом же году 327 человек получили различные ранения.

Наибольшее число погибших в авариях зафиксировано в 2016 году — 80 человек.

В первом полугодии 2019 года совершено 95 аварий, погибли 24 человека, 141 человек пострадал.

Ситуация на дорогах в Абхазии остается одной из основных проблем республики. В прошлом году в автомобильной аварии погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия.

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Теги:
ДТП, МВД Абхазии


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