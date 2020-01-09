Стычки у Администрации: сторонники оппозиции проводят акцию в Сухуме

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Сторонники оппозиции, требующие признать незаконными результаты прошедших президентских выборов, собрались на митинг в Сухуме. Акция началась у Абхазского драматического театра, а затем ее участники переместились к зданию Администрации президента.

По приблизительным оценкам, собралось несколько сотен человек, у входа в Администрацию президента вспыхивают стычки участников акции с охраной здания, передает корреспондент Sputnik с места события.

Общественность намерена ждать решения кассационной инстанции Верховного суда по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа. Оппозиция настаивает на том, что результаты президентских выборов необходимо пересмотреть и назначить новые выборы.

По словам участника митинга Ахры Авидзба, собравшиеся люди "намерены отстаивать Конституцию Абхазии".

Решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента провозглашения, однако оно может быть обжаловано в высший судебный орган - Президиум Верховного суда Абхазии.

8 сентября в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" набрал 46,17% голосов.

После подведения ЦИКом результатов второго тура президентских выборов проигравший кандидат Алхас Квициниа заявил, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября Квициниа обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд Абхазии. 20 сентября Верховный суд отказал в иске Квициниа. В тот же день адвокат истца Инга Габилая заявила о том, что защита подаст жалобу на решение суда.

3 октября Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Квициниа мотивированный текст решения, в котором отображается суть дела, а также описываются аспекты законопроектов, которые позволили принять то или иное решение.

7 октября Квициниа обжаловал решение Верховного суда и подал кассационную жалобу, а также отметил, что если и кассационная инстанция оставит в силе решение Верховного суда, то он намерен обратиться в Президиум Верховного суда.