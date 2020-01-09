От акции протеста к штурму: митинг оппозиции у Администрации президента Абхазии

Сторонники оппозиции собрались на митинг в Сухуме в четверг 9 января с требованием признать незаконными результаты прошедших в сентябре президентских выборов.

Примерно к 13:00 участники акции начали собираться на площади перед Абхазским драматическим театром с намерением ждать решения кассационной инстанции Верховного суда Абхазии по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа.

Заседание по иску Квициниа началось в Верховном суде в 12:00. Адвокат истца Инга Габилая ходатайствовала об отводе судьи Романа Кварчия по причине его личной заинтересованности в рассмотрении дела. Cуд ходатайство удовлетворил. Срок повторного рассмотрения жалобы будет сообщен позже.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Квициниа об отводе Кварчия>>

К 13:15 участники акции переместились к зданию Администрации президента, где собралось порядка тысячи человек.

Оппозиция настаивала на том, что результаты президентских выборов, по которым избранным считается Рауль Хаджимба, необходимо пересмотреть и назначить новые выборы.

На месте наблюдались стычки между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Представители действующей власти и силовых структур заявлений по ситуации не делали и комментировать происходящее Sputnik Абхазия отказались.

К 13:30 участники акции сломали входные двери, разбили практически все окна на первом этаже Администрации президента и стали пытаться проникнуть внутрь здания.

К 14:30 после двух часов неудачных попыток нескольким десяткам активистов все же удалось проникнуть в здание Администрации через разбитые окна. Те, кто смог проникнуть в здание, из окон третьего этажа призвали остальных участников акции, стоящих около Администрации, не наносить ущерб имуществу внутри здания, когда те зайдут внутрь.

В 15:00 митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице. После захвата Администрации столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов стихли.

Депутаты Народного Собрания Абхазии решили собраться в Парламенте, чтобы обсудить ситуацию вокруг Администрации президента.

В эфире Абхазского телевидения сообщили, что Cовет безопасности Абхазии собирается на срочное заседание.