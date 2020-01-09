Депутаты приняли проект постановления с предложением об отставке президента Абхазии

У здания Администрации президента в четверг прошла масштабная акция оппозиции, которая переросла в беспорядки. Митингующие потребовали отставки главы государства.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли проект постановления, в котором они обратились к президенту страны Раулю Хаджимба с предложением о досрочном сложении полномочий главы государства.

"За" проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.

Ранее депутаты Парламента Абхазии передали Раулю Хаджимба все требования митингующих, рассказал Леонид Чамагуа, который вместе с четырьмя другими депутатами посетил главу государства на госдаче.

По словам Чамагуа, Хаджимба сказал депутатам, что пока он не готов дать окончательный ответ и будет думать, как разрядить ситуацию.

Утром 9 января на площади у Абхазского драмтеатра стали собираться сторонники оппозиции с требованием аннулирования результатов президентских выборов и отставки действующего президента Рауля Хаджимба.

В это время в Верховном суде республики проходило слушание кассационной инстанции по рассмотрению жалобы лидера оппозиционной партии "Амцхара" Алхаса Квициниа на решение Верховного суда Абхазии, признавшего действительными итоги президентских выборов. Суд удовлетворил ходатайство стороны истца об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении дела, в виду его личной заинтересованности.

К 13:15 участники акции протеста от площади у драмтеатра переместились к зданию Администрации президента, где на тот момент уже собрались порядка тысячи человек. В течение часа митингующим удалось проникнуть в здание администрации, разбив стекла. К 15:00 митингующие захватили Администрацию президента Абхазии. Часть активистов вошла в здание, другая часть осталась на улице.

Вечером 9 января в Сухуме состоялось экстренное заседание Совета безопасности с участием президента Рауля Хаджимба, после которого глава государства обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хаджимба подчеркнул, что в случае необходимости в стране введут чрезвычайное положение.

Кроме того, вечером 9 января в Абхазию прибыл лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания. Сначала он встретился с участниками акции протеста у здания Администрации, а затем присоединился к экстренному заседанию Народного Собрания.

К 20:00 депутаты Парламента Абхазии подготовили проект постановления с предложением о досрочном сложении полномочий президента.

Подробнее об акции протеста в Сухуме читайте в текстовой трансляции Sputnik>>