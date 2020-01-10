Прогноз погоды в Абхазии на субботу 11 января

В субботу 11 января в республике средняя дневная температура поднимется до +11°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В субботу погоду Черноморского побережья Абхазии формирует антициклон с запада. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 767 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем - от +6°С до+11°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.