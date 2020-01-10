Прогноз погоды в Абхазии на субботу 11 января

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В субботу погоду Черноморского побережья Абхазии формирует антициклон с запада. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 767 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем - от +6°С до+11°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.