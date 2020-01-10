"Политический кризис локален": Бганба рассказал о работе Кабмина в условиях протестов

Премьер-министр Абхазии на совещании с членами правительства заявил, что по всей стране идет "обычная работа", несмотря на события в Сухуме.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсуждалась работа кабинета министров и выполнение финансовых обязательств государства перед гражданами. Глава правительства поблагодарил коллег за то, что работа в ведомствах продолжается на фоне сложной политической обстановки.

"Политический кризис локален, по всей стране идет обычная работа. Кроме центральных органов госуправления также четко выполняют работу местные органы управления. Со всеми главами районных администраций я сегодня проводил селекторное совещание", - заявил Бганба.

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба сообщил о том, что все нормативно-публичные обязательства Минфина, выплаты заработных плат и пенсий будут осуществлены в срок, минфин готовит всю необходимую документацию в штатном режиме.

Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба доложил, что ведет переговоры по организации поставки электроэнергии из России в связи с сезонным дефицитом выработки электроэнергии в республике. В ближайшее время Минэк заключит отношения с организацией-поставщиком.

Министр ЧС Лев Квициния отметил, что усилена работа дежурных бригад в Сухуме, спасательное ведомство работает в штатном режиме и откликается на каждый звонок.

Протесты в Сухуме

Протестный митинг в Сухуме начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра. Затем митингующие направились в сторону Администрации президента.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста.