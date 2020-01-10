Верховный суд удовлетворил жалобу экс-кандидата в президенты Абхазии Квициниа

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Суд кассационной инстанции удовлетворил жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента, и постановил назначить новые президентские выборы, сообщает корреспондент Sputnik с места.

Собравшиеся в суде сторонники оппозиции отреагировали на решение суда бурно, аплодисментами.

Затем они двинулись в сторону Администрации президента, там собралось около 1000 сторонников оппозиции, празднующих решение суда.

Алхас Квициниа обратился к собравшимся у Администрации президента.

8 сентября прошлого года в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов.

Квициниа не согласился признать официальные результаты голосования и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. 20 сентября этот иск был отклонен, а решение ЦИК по итогам второго тура президентских выборов было признано законным. Адвокаты Квициниа заявили, что суд был сформирован с нарушениями и подали кассационную жалобу.

Ее рассмотрение началось 18 декабря, однако слушания решено было отложить до 9 января. Накануне суд вернулся к рассмотрению кассационной жалобы. В ходе заседания было удовлетворено ходатайство адвоката истца Инги Габелая об отводе судьи Романа Кварчия. Судья Тимур Тарба счел обоснованными приведенные адвокатом доводы о личной заинтересованности члена кассационной комиссии Кварчия.

10 января был сформирован новый состав суда для рассмотрения жалобы Квициниа об итогах выборов. Кассационная жалоба будет рассмотрена судьями Лией Адлейба и Екатериной Онищенко под председательством Темура Тарба.

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