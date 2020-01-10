Юрист назвал срок, в течение которого должны пройти выборы президента Абхазии

Кассационная инстанция Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Новые выборы президента Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев, сообщил корреспонденту Sputnik представитель ответчика в суде от ЦИК Гиви Габния.

По словам Габния, согласно закону решение кассационной инстанции вступает в силу сразу же после его оглашения.

"Избирательная комиссия проведет заседание и в ближайшие два-три месяца должна будет назначить дату выборов", - сказал он.

Габния отметил, что заинтересованные лица имеют право обжаловать решение кассационной инстанции в Президиуме Верховного суда.

"Я так думаю, что они воспользуются таким правом. Но говорить точно не могу", - подчеркнул Габния.

Он добавил, что до проведения очередных президентских выборов, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

8 сентября прошлого года в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов.

Квициниа не согласился признать официальные результаты голосования и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. 20 сентября этот иск был отклонен, а решение ЦИК по итогам второго тура президентских выборов было признано законным. Адвокаты Квициниа заявили, что суд был сформирован с нарушениями и подали кассационную жалобу.

Ее рассмотрение началось 18 декабря, однако слушания решено было отложить до 9 января. Накануне суд вернулся к рассмотрению кассационной жалобы. В ходе заседания было удовлетворено ходатайство адвоката истца Инги Габелая об отводе судьи Романа Кварчия. Судья Тимур Тарба счел обоснованными приведенные адвокатом доводы о личной заинтересованности члена кассационной комиссии Кварчия.

10 января был сформирован новый состав суда для рассмотрения жалобы Квициниа об итогах выборов. Кассационная жалоба будет рассмотрена судьями Лией Адлейба и Екатериной Онищенко под председательством Темура Тарба.