Митингующие не намерены расходиться, пока Хаджимба не уйдет в отставку

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Председатель политической партии "Единая Абхазия" (входящей в Блок оппозиционных сил - ред.) Сергей Шамба в интервью корреспонденту Sputnik сказал, что решение кассационной инстанции Верховного суда о признании незаконными итогов президентских выборов носит окончательный характер и вступает в силу с момента оглашения.

"Там четко сказано, что ЦИК должен провести повторные выборы. ЦИК должен провести выборы в указанные Конституцией сроки, другое дело, что Рауль Хаджимба может подать апелляцию, по закону она может рассматриваться в течение девяти месяцев", - отметил Шамба.

Требование оппозиции сохраняется - Рауль Хаджимба должен объявить о том, что он складывает свои полномочия, сказал он.

По словам Шамба, митингующие не намерены расходиться и покидать здание Администрации до тех пор, пока глава государства не объявит о сложении с себя полномочий.

"Есть такие толкования, что в соответствии с законом президент может исполнять обязанности до новых выборов. Но мы понимаем, что Хаджимба исполнял свои обязанности до выборов, которые состоялись, теперь уже все сроки прошли. Мы будем настаивать, чтобы он добровольно объявил, что добровольно складывает с себя полномочия", - заметил Шамба.

После оглашения решения Верховным судом сторонники оппозиции выдвинулись к Администрации президента.

В пресс-службе Хаджимба заявили, что решение кассационной инстанции Верховного суда было вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Действующий глава государства намерен обжаловать решение в Президиум Верховного суда.

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