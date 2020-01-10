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Совбез Абхазии: Хаджимба и Нургалиев встретились в Сухуме

© Foto / Алексей Дружинин
В Абхазии
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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)
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Встреча президента Абхазии и заместителя секретаря Совета безопасности России состоялась в Сухуме вечером 10 января.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев обсудили общую обстановку в стране и то, какие дальнейшие мероприятия необходимо провести для стабилизации сложившейся ситуации, сообщил корреспонденту Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

"Они определили ряд мероприятий, которые должны стабилизировать ситуацию и не допустить столкновения людей", - сказал Килба.

Детали встречи председатель Совбеза Абхазии комментировать отказался.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее стало известно, что Рашид Нургалиев прибыл в Сухум.

В пятницу вечером кассационная инстанция Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В пресс-службе Хаджимба заявили, что решение кассационной инстанции Верховного суда было вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)


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