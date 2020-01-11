17:06 11 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.26
  • EUR68.05
Поиск

Правоохранительные органы Абхазии проводят расследование по акциям протеста в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
112411
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102917/78/1029177806.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200111/1029204145/Pravookhranitelnye-organy-Abkhazii-provodyat-rassledovanie-po-protestnym-aktsiyam-v-Sukhume.html

Акции протеста в Сухуме начались 9 января. Протестующие, требовавшие отставки президента Рауля Хаджимба, взяли штурмом здание Администрации, сломали двери, выбили окна на первом этаже и разгромили кабинеты.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии совместно с Генпрокуратурой и МВД республики проводят комплекс доследственных, оперативно-разыскных мероприятий для установления и привлечения к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в городе Сухум. Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии.

Отмечается, что правоохранительные органы также установят лиц, причастных к хищению находившегося в правительственных помещениях служебного оружия.

Кроме того, силовые структуры проводят мероприятия по установлению иностранных граждан, прибывших в Абхазию для организации и участия в противоправной деятельности.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба будет исполнять обязанности главы государства до инаугурации нового президента

Ранее вице-премьер Даур Аршба заявил, что профильным органам предстоит разобраться в том, кто должен возместить ущерб, нанесенный во время захвата Администрации президента, и какова его сумма.

Премьер-министр Валерий Бганба сообщил, что все атрибуты президентской власти находятся в Администрации президента, а в самом здании начаты строительные работы. По его словам, документация не пострадала, так как она вся оцифрована.

Протестные акции сторонников оппозиции начались в Сухуме 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии.

Председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба на второй день протестов заявил, что митингующие взломали оружейную комнату в здании и завладели оружием. Однако позднее один из организаторов акции протеста Ахра Авидзба в интервью Sputnik опроверг эту информацию. По его словам, когда протестующие вошли в здание, оружейная комната была уже вскрыта и пуста.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Второй день протестов в Сухуме: новые митинги и суд по иску Квициниа
День второй: продолжение политкризиса в Абхазии
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии
Энергетика, больница и тюрьма: во что вложат деньги Инвестпрограммы в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться