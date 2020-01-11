Правоохранительные органы Абхазии проводят расследование по акциям протеста в Сухуме

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии совместно с Генпрокуратурой и МВД республики проводят комплекс доследственных, оперативно-разыскных мероприятий для установления и привлечения к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в городе Сухум. Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии.

Отмечается, что правоохранительные органы также установят лиц, причастных к хищению находившегося в правительственных помещениях служебного оружия.

Кроме того, силовые структуры проводят мероприятия по установлению иностранных граждан, прибывших в Абхазию для организации и участия в противоправной деятельности.

Ранее вице-премьер Даур Аршба заявил, что профильным органам предстоит разобраться в том, кто должен возместить ущерб, нанесенный во время захвата Администрации президента, и какова его сумма.

Премьер-министр Валерий Бганба сообщил, что все атрибуты президентской власти находятся в Администрации президента, а в самом здании начаты строительные работы. По его словам, документация не пострадала, так как она вся оцифрована.

Протестные акции сторонников оппозиции начались в Сухуме 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии.

Председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба на второй день протестов заявил, что митингующие взломали оружейную комнату в здании и завладели оружием. Однако позднее один из организаторов акции протеста Ахра Авидзба в интервью Sputnik опроверг эту информацию. По его словам, когда протестующие вошли в здание, оружейная комната была уже вскрыта и пуста.